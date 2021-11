Run op kozijnen en isolatiemateriaal door hoge gasprijzen

GRONINGEN – Al een aantal maanden lopen de prijzen voor gas en elektriciteit flink op. De meeste Groningers merken dit vroeg of laat aan de energierekening die hen gepresenteerd wordt. Door deze prijsstijgingen is het nóg meer lonend om thuis energiebesparende maatregelen te treffen. Dat is de meeste gezinnen niet onopgemerkt gebleven, want er lijkt een heuse run op kunststof kozijnen en isolatiematerialen te ontstaan.

Bouwmaterialen duurder

Sinds ongeveer halverwege afgelopen zomer zijn bouwmaterialen flink duurder geworden. Aannemers klaagden toen dat zij aangenomen klussen niet meer konden uitvoeren door de toegenomen prijzen voor bouwmaterialen zoals hout en steen. Er werd vanuit de branche aanvankelijk gevreesd voor een terugloop in klanten. Later zou blijken dat die vrees ongegrond is.

Mensen gaan massaal verduurzamen

Woningeigenaren die een snelle rekensom maken, komen er al snel achter dat het op dit moment zeer gunstig is om te investeren in een duurzamere woning. “Voor het isoleren van de gevels, de kruipruimte en de zolder hebben wij nog nooit zoveel aanvragen gekregen in november”, vertelt een aannemer uit Groningen. “Mensen willen graag nog voor de winter begint er lekker warmpjes bijzitten. Maar dat is nog niet zo snel geregeld hoor. Er zijn nog vijftig wachtenden voor u, grap ik weleens.”

Een andere aannemer die met name kunststof kozijnen verkoopt zit in een soortgelijke situatie. “Ik krijg veel aanvragen binnen van mensen die graag nieuwe kozijnen willen laten monteren. En ik wil ze ook graag helpen, maar ik kom moeilijk aan extra personeel.”

Goed zoeken kan lonend zijn

Enkele bedrijven zijn wél voorbereid, zoals het Kozijnenhuis. Zij leveren kunststof kozijnen in Groningen. “Wij zagen deze drukte al aankomen. Toen de gasprijzen begonnen te stijgen hebben we gelukkig voorbereidingen kunnen treffen. Bij collega’s moet je tegenwoordig een half jaar wachten tot de kozijnen gemonteerd worden. De fabrieken kunnen het wel aan, maar de montage ploegen zitten gewoon vol. Wij kunnen gelukkig nog relatief vlot leveren, mensen hoeven echt niet langer te wachten dan 3 tot 4 maanden.”

Ook bij hen stromen de offerte aanvragen binnen. “Het uitwerken van offertes is nu een dagtaak geworden. Maar we doen het graag, want we weten dat we op de meeste offertes wel een akkoord krijgen.” Het kan dus lonend zijn om verder te kijken, als je bij een aannemer hoort dat je een half jaar of langer moet wachten.

Compensatie vanuit de overheid

Gezinnen hoeven gelukkig niet helemaal zelf op te draaien voor de toegenomen prijzen voor gas en stroom. De overheid maakte onlangs bekend dat er een compensatie voor de energieprijzen komt. Daarmee wordt voorkomen dat huishoudens die het wat moeilijker hebben, de rekening niet meer zouden kunnen betalen.

De compensatie vindt plaats door het verlagen van de energiebelasting, en het verlagen van de belasting op stroom. Hierdoor wordt het vastrecht in 2022 verlaagd met 230 euro, en zul je per afgenomen KWh iets minder gaan betalen.

Foto: pasja1000/Pixabay