Schuttingen laten plaatsen? Bekijk de mogelijkheden

GRONINGEN – Wil je graag een schutting laten plaatsen? Een schutting creëert privacy en sfeer in je tuin. Schuttingen zijn verkrijgbaar in allerlei soorten en maten: zo is er altijd een schutting bij die aansluit op jouw wensen. In dit artikel lees je alles over het plaatsen van schuttingen!

Mogelijkheden

Je tuin moet een fijne plek zijn waar je kunt borrelen en eten, waar de kinderen of huisdieren veilig kunnen spelen en waar je kunt genieten van het mooie weer. Met een schutting zorg je voor meer privacy en je maakt de tuin een stukje veiliger. Een schutting bepaald voor een groot deel de sfeer in je tuin, samen met de beplanting en de bestrating. Het is daarom belangrijk dat jij je goed oriënteert in de mogelijkheden die je hebt.

De meest populaire optie is de houten schutting. Deze is verkrijgbaar in vele soorten, maten, vormen, kleuren… Eigenlijk te veel om op te noemen. Denk hierbij aan de breedte van de latten, de manier van plaatsen (horizontaal of verticaal), een donkere of lichte kleur of een rechte of gebogen schutting. Pas je keuze aan op je eigen smaak en de sfeer die je in je tuin wilt creëren.

Je budget bepaald voor een groot deel je keuze. De prijzen van hout variëren enorm. Een grenen of vuren schutting is de meest goedkope optie: deze houtsoorten vereisen wel regelmatig onderhoud en de kwaliteit is ook wat lager. Wil je een houten schutting met weinig onderhoud en een lange levensduur? Dan is een hardhouten schutting de beste keuze.

Ben je op zoek naar een schutting welke helemaal geen onderhoud nodig heeft? Of heb je een strakke, moderne tuin? Dan is een kunststof schutting de beste optie. Deze schutting is onderhoudsvrij, te verkrijgen in iedere kleur en heeft een lange levensduur.

Tot slot de natuurlijke schutting. Deze kan gemaakt worden van onder andere klimop, wilgentenen, bamboe, riet en nog veel meer! Het onderhoud en de kosten hangen af van het gekozen materiaal. Een natuurlijk schutting is er voor ieder budget!

Werkwijze schutting plaatsen

Zo, nu je de keuze hebt gemaakt is het tijd om de schutting te plaatsen. Dit kun je zelf doen, maar ook laten doen. Op https://hovenier.website/groningen/ vind je een handig overzicht van alle hoveniers in de provincie Groningen.

Stap 1: Opmeten en materialen

De meeste schuttingdelen hebben een lengte van 180cm en worden bevestigd aan palen van 8x8cm. Deel het aantal meters door 188cm en je weet hoeveel schuttingdelen en palen je nodig hebt.

Het is aan te raden om palen van 270cm te kopen: een groot deel van de paal verdwijnt in de grond. Per schuttingdeel heb je 3 verbindingshoeken nodig.

Stap 2: Voorbereiding

Wanneer het rekenwerk en de aanschaf is gedaan, kan het plaatsen van de schutting worden voorbereid. Zet met behulp van draad en een waterpas het begin- en eindpunt van de schutting uit.

Stap 3: Palen plaatsen

Maak een gat in de grond met behulp van een grondboor. Sla de paal 90cm diep en vul vervolgens het gat met water en mortel bij.

Stap 4: Voorbereiding montage

Boor in de paal gaten voor de montage van de schuttingdelen, het is aan te raden om dit op 30 en 160cm te doen. Schroef de verbindingshoekjes vast.

Stap 5: Montage schuttingdelen

Schroef het schuttingdeel vast aan de montagehoekjes. Zorg ervoor dat je voldoende ruimte tussen de grond en het schuttingdeel overlaat, zo kan vocht niet van onderen de schutting in trekken.

Herhaal stap 3 t/m 5 net zo lang tot de gehele schutting staat!

Foto: Louis Hansel/Unsplash