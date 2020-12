Sjoemelstroom: niet alle groene energie is daadwerkelijk groen

GRONINGEN – In Nederland gebruikt 69 procent van de huishoudens groene stroom, maar niet alle groene energie is groen. Dat schrijft stroomvergelijker echt-groene-stroom.nl op haar website.

De populariteit van groene energie is de laatste jaren enorm toegenomen. Wie groene stroom gebruikt, helpt mee aan een beter milieu. Groene stroom is namelijk energie dat op een duurzame manier is opgewekt, bijvoorbeeld door windmolens of zonnepanelen. Maar niet alle groene stroom blijkt daadwerkelijk groen. Via een simpel trucje kan grijze stroom namelijk worden groengewassen. Gebruik jij groene stroom? Of misschien toch grijze stroom dat verkocht wordt als sjoemelstroom?

Groene, grijze of sjoemelstroom

Er bestaan in principe drie soorten stroom: groene stroom, grijze stroom en sjoemelstroom. Toch is alle stroom dat uit een stopcontact komt hetzelfde. Het heeft dan ook niets te maken met de kleur van de stroom, maar op de manier hoe het is opgewekt. Groene stroom is duurzaam opgewekt, grijze stroom op een milieuvervuilende manier en sjoemelstroom is grijze stroom dat wordt verkocht als groene stroom. En het blijkt dat de meeste groene stroom eigenlijk nep is.

Een mix van energiebronnen

In het tv-programma Zondag met Lubach vertelt presentator Arjen Lubach dat alle stroomleveranciers in Nederland aan één gezamenlijk net leveren. De stroom die je gebruikt is daarom altijd een mix van verschillende energiebronnen, zowel duurzaam als niet- duurzaam. Toch kan een échte groene stroomleverancier het verschil maken. Want als je voor 1.000 kWh (kilowattuur) per jaar aan duurzame energie afneemt, wordt dat echt aan het net geleverd en pakt de verhouding tussen groene en grijze stroom dus hoger uit. Maar hoe kies je voor een stroomleverancier die wel helemaal groen is?

Groene energieleveranciers

Via diverse online energievergelijkers kun je stroomleveranciers selecteren op basis van de kleur stroom. Leveranciers kopen namelijk groenestroomcertificaten in om aan te tonen dat ze duurzame energie leveren. Toch moet daar een kanttekening bij worden geplaatst. De certificaten worden namelijk overgekocht van duurzame leveranciers uit het buitenland, maar de groene stroom die daarbij hoort niet. Dat blijft gewoon in ons land opgewekt waardoor je dus alleen op papier groene stroom hebt. Wie echte groene stroom wil hebben, zal daarom verder moeten kijken dan het groene labeltje bij de reguliere energievergelijkers.

Foto: Mike/Pexels