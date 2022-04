Sloop of renovatie? Bewoners Vogelbuurt tasten in het duister

SCHEEMDA – “Prachtige woningen zijn het, ik snap het wel dat de buurtbewoners hiervoor op de bres klimmen”, zegt Miranda Land (foto). “Mooie buurt ook om te wonen trouwens, echt een karaktervolle volksbuurt. Ik wou dat het mijn buurt was”, vervolgt ze een beetje droef. “Ik woon -nu nog- in Napels Oost en die gaat Acantus slopen. De huizen daar zijn wat ouder, maar is ook een prima buurtje hoor. Alleen een deel ervan is in de loop der jaren erg slecht onderhouden door Acantus, maar dat is hun eigen beleid geweest. Een vorm van verkrottingsbeleid, hoezo krijg je dan te maken met onderhoudsklachten? De afgelopen 10 jaar waren ze niet te porren om enig onderhoud te plegen en nu betalen we daar de rekening voor, we worden uit ons huis gezet.”

“Wat 15 jaar geleden gold en hun argument was, is nu allang achterhaald. Er is al jaren geen sprake meer van een woningoverschot, maar juist een chronisch tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. En dan nog… om de woningen maar aan hun lot over te laten en te laten verkrotten omdat er ‘te veel’ zijn? Als ik dan lees dat ze met ons als bewoners in gesprek geweest zijn en dat wij ‘begrijpen’ dat ze gaan slopen en dat ‘we’ wel weg willen áls ‘we’ maar een verhuisvergoeding uitbetaald krijgen… ‘We’ willen helemaal niet weg, maar ‘we’ hebben geen andere keuze. Mijn advies aan de bewoners in de Vogelbuurt: hou het koppie erbij, anders staan jullie er straks net zo voor als wij en mij.”

Voor het overgrote deel van de Vogelbuurt, en dan met name de Parklaan, is de situatie overeenkomstig. Met de renovatie van de woningen aan de Lijsterstraat van de oneven-huisnummers is krap aan 13 jaar geleden de laatste grote verduurzaming geweest, de even-nummers zijn niet aangepakt, evenals de rest van de buurt. “Een groot deel van de wijk is jaren geleden al onder de slopershamer gevallen”, weet Andrea van der Laan, bestuurslid van Bewoners Organisatie Oldambt (BOO), te vertellen.

“Zo zonde, het is in wezen zo’n prachtige en betaalbare sociale woonwijk met ongekende voorzieningen, onze wijk beschikt over een mooi openluchtzwembad, een sporthal, er is net een nieuwe brede school neergezet, veel speelruimte voor de kinderen, de treinverbinding Groningen/Duitsland loopt langs onze wijk, aan de overkant van het Winschoterdiep is het centrum op loopafstand, we hebben eigenlijk echt alles binnen handbereik, een nieuw ziekenhuis, we liggen pal aan de A7, wat wil je nog meer? Onze wijk en deze woningen zijn meer dan de moeite waard om te behouden, dat is ook de reden geweest dat ik me hiervoor inzet bij BOO.”

Er is reuring in de buurt, al sinds het zwaluwenonderzoek, er is toenemende onrust en onduidelijkheid, iets dat vooral en met name te wijten is aan de gebrekkige communicatie en non-transparantie van de zijde van de wooncoöperatie. “Dat kan ook niet anders, de bewoners tasten gewoon in het duister, zeker als er vanuit Acantus verschillende geluiden komen”, aldus Daphna Brekveld, voorzitter van de BOO. “De een beweert dat er gerenoveerd gaat worden, terwijl de andere beleidsmedewerker aangeeft dat bewoners rekening moeten houden met sloop. Als dan ook nog eens de stichting -die zegt sinds 2008 de belangen van de huurders bij Acantus te behartigen- rondfoldert dat ‘woningen helaas gesloopt moeten worden’, wordt het er niet bepaald duidelijker op. Wie vindt het dan nog gek dat de huurders niet meer weten waar ze aan toe zijn?”

“De bewoners zitten helemaal niet te wachten op deze onduidelijke situatie, zijn ook niet de veroorzakers hiervan en wij als BOO komen als nieuwlootje nog maar net om de hoek kijken. Hoe je het ook wendt of keert, al deze sociale onrust was te voorkomen geweest en is in de kern terug te voeren naar het gevoerde beleid door de wooncoöperatie. De buurt wil het woongenot versterken en behouden maar zijn nu in een onduidelijke en onzekere positie neergezet waarvoor ze nooit gekozen hebben, dat moet toch anders kunnen? Wij als BOO doen daarvoor ons stinkende best en bieden al vanaf het eerste moment ondubbelzinnig onze volledige ondersteuning hiervoor aan. Misschien niet ieders cup-of-tea, but let it be… Don’t shoot the messenger.“

Bron: https://booldambt.wixsite.com/bo-oldambt/post/don-t-shoot-the-messenger