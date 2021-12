Start bouw zesde woonblok in Grunobuurt

GRONINGEN – Woningcorporatie Nijestee is in de Grunobuurt gestart met de bouw van het zesde woongebouw: Regulateur. Het woongebouw komt aan de Paterswoldseweg te staan, tussen de Stephensonstraat en James Wattstraat. De oplevering van Tractie, het vijfde woongebouw, vond eerder deze maand plaats. In januari krijgen de eerste bewoners de sleutels van hun woning.

Er komen 105 gasloze en energiezuinige woningen in Regulateur, verspreid over 3 tot 7 verdiepingen. Van de 105 woningen zijn 79 woningen bestemd voor de sociale huur en 26 bestemd voor de middenhuur. In het gebouw komen naast de woningen ook twee commerciële ruimten. In de ruimte aan de Paterswoldseweg komt een tandartsenpraktijk. Voor de andere commerciële ruimte zoekt Nijestee nog een gebruiker. De verwachte oplevering is in het tweede kwartaal van 2023.

Jan Jaap Vogel, directeur Vastgoed van Nijestee, vindt het belangrijk dat huurders prettig kunnen wonen: “Kwalitatief goede woningen en een divers aanbod vinden webelangrijk voor onze bewoners, niet alleen in het gebouw maar ook in de omgeving. Regulateur draagt daar goed aan bij met een kwalitatief hoogstaand ontwerp, een goede mix van verschillende typen woningen en mooie groene buitenruimte.” Architectenbureau Zwarte Hond maakte het ontwerp en aannemer Trebbe bouwt het woongebouw.

Groen en duurzaam

Op het binnenterrein van Regulateur komt een gemeenschappelijke tuin met veel groen en een wadi. Een wadi is een groene greppel die tijdens hevige regenval tijdelijk water kan opslaan. De tuin biedt ruimte voor bewoners om te verblijven en elkaar te ontmoeten. De daken krijgen een sedumdak en zonnepanelen.

Kerst

Nijestee wilde deze maand met bewoners en omwonenden in de Grunobuurt feestelijk stilstaan bij de oplevering van Tractie en de start van de bouw van Regulateur. Door de coronamaatregelen kon dit helaas niet doorgaan. Bewoners en omwonenden ontvingen daarom van Nijestee een kaart en een chocoladekerstreep in de brievenbus.

Foto: Siese Veenstra