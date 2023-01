‘Starters krijgen het steeds moeilijker op de huizenmarkt’

GRONINGEN – Huizen kopen blijkt overal lastig door de krappe woningmarkt en het aantal overbiedingen. Ook in Groningen is dit het geval en dat weten de starters dan ook als geen ander.

Er is voor de starters nog altijd geen goed nieuws. Er blijkt uit nieuw onderzoek van de Rabobank dat alle starters die in Groningen en omstreken wonen bijna twee keer modaal moeten verdienen om een huis te kunnen kopen. Het blijkt uit datzelfde onderzoek dat jij alleen of samen met je partner minimaal een bruto jaarinkomen moet hebben van minimaal 71.000 euro. Alleen dan maak je een kans op de huidige woningmarkt hier in de buurt. Vergelijk dit eens met een aantal jaar geleden. In 2016 was een bruto jaarinkomen van 40.000 euro genoeg om een kans te maken.

Huren

Waarom is die prijs van het bruto jaarinkomen dan zo omhoog gegaan? De eerste reden is de stijging van de huurprijzen. Begin van dit jaar was de prijs voor een huis in de regio nog ongeveer 344.145 euro. Dat is een enorme stijging, als je dat bekijkt met een aantal jaar geleden. Het is vergeleken met 2013 een stijging van ongeveer 97 procent en dat is ontzettend veel. Ook de eisen om een hypotheek te krijgen zijn een oorzaak. Als er dan gekeken wordt naar de huurwoningen zelf dan is ook huren erg lastig, want de wachttijden zijn lang en de voorwaarden zijn erg streng.

Nieuwbouwwijk

Zou er meer nieuwbouw komen hier in de buurt en zouden er zelfs hele nieuwbouwwijken worden opgezet dan zou de kans voor starters aanzienlijk verbeteren. Er komt meer woongelegenheid daardoor en omdat complete wijken speciaal voor starters gebouwd kunnen worden kan er rekening worden gehouden met de prijzen. Of dat voorlopig gaat gebeuren, dat is de vraag. In een nieuwbouwwijk is het voor starters uiteindelijk wel een voordeel dat er gloednieuwe badkamers in zitten met een fontein wastafel en gloednieuwe keukens met de nieuwste fornuizen. Ze hoeven dus niet zelf nog uitgebreid te gaan verbouwen, wat ook een hoop geld spaart.

Cijfer

Heeft een starter eenmaal toch een huis weten te bemachtigen? Dan blijkt dat er wel graag gewoond wordt in onze stad. Groningers geven gemiddeld een 7,5 aan de stad om er te wonen. Dat zou onder meer komen door de winkels in de buurt en de bruisende terrassen in de stad.

Studenten

Niet alleen starters blijken het zwaar te hebben, ook voor studenten is dit zo. Onze stad is een echte studentenstad en het blijkt dat ook studenten vaak niet snel terecht kunnen voor woonruimte. De woonruimtes die er zijn blijken vaak snel weg te zijn en een kamer kost al snel 1.000 euro, wat een stuk meer is dan een kamer in bijvoorbeeld Eindhoven die je al hebt vanaf 600 euro.

