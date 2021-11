Stel deze klusjes in en rondom je huis niet uit

GRONINGEN – Verstoppingen of lekkages in en rondom je huis kunnen vervelende gevolgen hebben. Vaak moet je je er even toe zetten om zulke klusjes te doen, maar het is wel belangrijk om deze zaken aan te pakken. Wanneer je dit namelijk uitstelt, kan dit de dagelijkse gang van zaken in een huishouden namelijk behoorlijk verstoren. In deze blog lees je welke zaken rondom je huis niet moet laten liggen en wat je er tegen kunt doen.

Riool

Er kunnen zich verschillende problemen voordoen bij een riool, zoals verstopping, een scheur in het riool, of stank in de afvoer van het riool, of rioolvliegjes. Aan het begin vallen deze problemen vaak niet op, en de problemen worden meestal pas zichtbaar als er al veel schade is geleden. In die gevallen is het belangrijk om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Allereerst is het natuurlijk belangrijk om te weten wat de oorzaken kunnen zijn van een verstopping van het riool. Het is goed om te weten dat je een riool moet gebruiken waar deze voor bedoeld is. Het is dus niet zo dat je alles maar kunt weggooien en een riool. Gooi bijvoorbeeld geen moeilijk afbreekbare spullen erin, zoals schoonmaakdoekjes of spullen met veel chemicaliën. Hiervan kan het riool tevens beschadigd raken.

Regenpijp

Ook kan het zijn dat je regenpijp verstopt geraakt is. Wanneer er een verstopping in je regenpijp zit, is het belangrijk om de regenpijp te ontstoppen. Je kunt er bijvoorbeeld lekkage van krijgen bij de dakgoot, maar ook kan het zijn dat je houtrot krijgt of schimmel. Verder kun je door een verstopte regenpijp waterschade in je muur krijgen. In erge gevallen kan het zelfs zo zijn dat de dakgoot doorzakt. Je kunt er voor kiezen om een verstopte regenpijp zelf te ontstoppen. Wanneer de verstopping zich aan de oppervlakte bevindt, kun je met werkhandschoenen proberen om de boven- en onderkant van de regenpijp leeg te maken. Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk bladeren en vuil uit de pijp weghaalt, zodat deze weer schoon wordt.

Naast werkhandschoenen kun je ook met een ontstoppingsveer aan de slag gaan. Wat je hiermee kunt doen, is door de verstopping heen proberen te prikken. Wanneer de verstopping doorgeprikt is, kan de verstopping de druk van het water niet meer aan, Hierdoor stroomt de regenpijp leeg, met hopelijk het vuil daarbij. Verder kun je ook met een tuinslang of hogedrukspuit druk uitoefenen op de verstopping. Let er wel op dat je dan voorzichtig te werk gaat, want een hogedrukspuit kan er ook voor zorgen dat de regenpijp beschadigt.

Werk uit handen geven

Wanneer het je niet lukt om het riool of regenpijp zelf te ontstoppen, is het een optie om dit te laten doen. Je kunt hiervoor professionele riool-experts inschakelen. Zij hebben kennis van en ervaring met verstoppingen, dus kunnen veilig ontstoppen.

Foto: lilmedia/Pixabay