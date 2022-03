Stormschade aan het dak: wat nu?

GRONINGEN – Bij elke grote storm is het weer afwachten: ga je last hebben van stormschade? Door hevige windhozen is de kans groot dat er schade ontstaat. Denk hierbij aan dakpannen die van het dak afwaaien of beschadiging van de dakbedekking. Heb jij schade aan het dak door een storm of dit wel eens meegemaakt? In het onderstaande artikel leggen we uit wat de vervolg stappen bij stormschade aan het dak zijn.

Beschadigingen aan het dak herkennen

De eerste stap na een hevige storm is kijken of er beschadigingen aan het dak te zien zijn. Gelukkig is dat vaak vrij opvallend. Kijk bijvoorbeeld of de dakpannen nog goed liggen. Naast schade op het dak, kan je dit ook binnenshuis ervaren. Door beschadigingen op en aan het dak is er ook een kans op daklekkages. Heb je een schoorsteen? Dan is het ook verstandig om te kijken of er geen scheuren in het metselwerk te zien zijn.

Alhoewel de meeste schade goed zichtbaar is, zelfs op afstand, is het ook mogelijk dat er kleinere beschadigingen zijn. Als je vermoed dat je dak toch schade heeft ondervonden kan je altijd een dakdekker inschakelen voor een inspectie. Hierbij krijg je ook meteen advies over het onderhoud van je dak om eventuele toekomstige reparaties uit te sluiten.

Zorg voor bewijsmateriaal

Is er schade aan het dak? Zorg dan voor voldoende bewijsmateriaal. We leven gelukkig in het tijdperk dat vrijwel iedereen een fototoestel op zijn telefoon heeft. Maak foto’s van alle beschadigingen. Kijk vooral nog eens goed naar de volgende onderdelen:

Zijn er dakpannen los?

Zitten er scheuren in de dakbedekking?

Is het metselwerk van mijn schoorsteen beschadigd?

Heb ik last van een lekkage?

Als je één of meerdere van deze problemen tegenkomt kan je er foto’s van maken. Het is helemaal handig als je al foto’s hebt van hoe het dak er voor de storm uitzag. Dit is een belangrijk onderdeel bij een verzekeringsaanvraag.

Informeer de verzekering

Met de foto’s van de beschadiging kan je een aanvraag doen bij de verzekering voor een schadeclaim. Eventuele details over de storm, het tijdstip dat het gebeurde en de staat van het dak voor de storm zijn hier ook vaak gewenst. De details en het precieze tijdstip van de storm kan je eenvoudig op het internet vinden. Helaas is het niet altijd mogelijk om te bewijzen hoe het dak er voor de storm uitzag, gelukkig is dit vrijwel nooit nodig.

Bij een inboedelverzekering ben je gedekt tegen stormschade van minimaal windkracht zeven. De schade-expert zal de schade vaststellen. In de meeste gevallen wordt dit gewoon goedgekeurd. Mocht je toch een afwijzing krijgen kan je altijd gratis een tweede expert inschakelen. Is je dak zo erg beschadigd dat je ergens anders moet wonen? Dan regelt de verzekeringsmaatschappij een tijdelijke woning.

Inschakelen van een dakdekker

Zodra je verzekeringsmaatschappij de claim heeft goedgekeurd, of als je het zelf wilt oplossen zonder maatschappij, is het tijd om een dakdekker in te schakelen. Het is enorm belangrijk dat je voor grote schade aan het dak een dakdekkersbedrijf inschakelt. Werken op het dak is namelijk een gevaarlijke klus, vooral als er veel schade is. Daarnaast weet je zeker dat het grondig wordt gerepareerd.

Wanneer je zoekt naar een dakdekker moet je de verzekeringsmaatschappij wel inlichten. Hierbij moet je vaak ook de offerte en factuur tonen van de dakdekker. Houd deze dus goed bij de hand. Er zijn meer dan honderd dakdekkers in Groningen, dus laat je wel goed informeren over de prijzen. Als tip geven we je om een kijkje te nemen naar het overzicht van dakdekkers in Groningen. Je bepaalt dan zelf welke dakdekker het meest geschikt is voor de klus en past binnen je budget.

Heb je geen problemen ondervonden door de storm? Zelfs dan kan het waardevol zijn een dakdekker in te schakelen. Deze kan je dak grondig inspecteren en onderhoud plegen. Zo kan je ervoor zorgen dat je dak iets meer weerstand kan bieden bij de volgende storm.

Foto: pixeltweaks/Pixabay