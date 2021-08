Strakke muren en plafonds dankzij latex spuiten

GRONINGEN – Wie de wanden en plafonds van zijn of haar woning strak in de verf wil zetten zonder lopers of oneffenheden, kan kiezen voor latex spuiten.

Veel mensen geven vandaag de dag de voorkeur aan een strakke inrichting van hun woning. En een strakke inrichting kan worden gecombineerd met moderne, tijdloze meubels en decoratie. Maar de voorkeur voor een strak interieur hoeft niet per se gepaard te gaan met een moderne stijl. Liefhebbers van felle kleuren of patronen kunnen bijvoorbeeld ook een strakke inrichting hebben.

Naast dat meubels en decoratie enorm bijdragen aan de algehele uitstraling van een woning, doen de muren en plafonds hetzelfde. Een strak geschilderde ruimte oogt namelijk erg netjes en afgewerkt. Er zijn verschillende manieren waarop zo’n strakke muur of strak plafond kan worden gecreëerd. Zo kun je deze bijvoorbeeld (laten) schilderen, maar ook laten spuiten met latex.

Wat is latex spuiten?

Latex spuiten is een manier om snel en efficiënt een muur of plafond van kleur te voorzien. Doordat latex namelijk wordt gespoten, kan een heel oppervlak in korte tijd volledig gekleurd worden. Hierdoor is latex spuiten erg efficiënt. En in tegenstelling tot spackspuiten, geeft latex spuiten een gladde afwerking zonder korreltjes. Bovendien kan latex op elke soort wand en ieder plafond, al is er wel een gladde ondergrond voor nodig. Wanneer de ondergrond namelijk niet glad is, dient deze eerst glad te worden gestuct. Anders zal elk deukje of beschadiging te zien zijn. En dat is juist wat je met latex spuiten wilt voorkomen.

Strak en egaal

De kosten van latex spuiten zijn echter over het algemeen vrij laag. Dit komt doordat het veel sneller kan worden verricht dan wanneer met de hand geverfd moet worden. Latex spuiten is dus een erg efficiënte manier om wanden en plafonds snel egaal en strak te krijgen. Wil je toch liever een lichte korrel? Kies dan voor spackspuiten. De prijs van latex spuiten en spackspuiten is nagenoeg hetzelfde. Het draait dus vooral om de voorkeur van de manier van spuiten. Sommigen houden namelijk van een wat meer bewerkte, niet perfecte uitstraling op de muren en plafonds en anderen geven juist de voorkeur aan strak en modern. Afhankelijk smaak kan dus gekozen worden voor spack of latex spuiten.

Het voordeel van latex is overigens dat dit op elke ondergrond mogelijk is, zowel op stenen als op behang. Bekijk de mogelijkheden van latex spuiten bij de stukadoor in Haarlem of bij jou in de buurt en kom erachter of het wat voor je is!

Foto: Joshua Coleman/Unsplash