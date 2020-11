Stroom uitgevallen? Dit kun je zelf proberen!

GRONINGEN – In de gemiddelde woning in Groningen komen tegenwoordig talloze elektrische apparaten voor.

Om zo’n apparaat te gebruiken, steekt u simpelweg de stekker in het stopcontact. Schakelt u het apparaat vervolgens in? Dan werkt deze. Helaas is dit niet altijd het geval. Zo kan het apparaat bijvoorbeeld defect zijn. Daarnaast kan de stoom in uw woning zijn uitgevallen. Is dit laatste het geval? Dan kunt u zelf proberen om de elektriciteit weer in te schakelen. Heeft u geen idee hoe u dit doet? Wij zetten hieronder een aantal zaken op een rijtje om zelf te proberen.

1. Check uw meterkast

De meterkast is de plek waar stroom uw woning binnenkomt. De hoofdzekering verdeelt de stroom hier over de verschillende groepen, waardoor u overal in huis stroom kunt gebruiken. Is de elektra in een deel van uw huis uitgevallen? Kijk dan altijd eerst even in de meterkast. Mogelijk is de schakelaar van de betreffende groep wel omgeslagen. Zet deze om en kijk of hij blijft staan. Is dit het geval? Dan is de stroom weer terug.

2. Kijk of er een storing is

Heeft u in uw hele woning geen stroom meer en is er in de meterkast niets te zien? Dan heeft u mogelijk geen idee hoe u de stroom weer inschakelt. Het kan in dat geval zijn dat de stroom is uitgevallen door een externe oorzaak. Mogelijk is er bij werkzaamheden in uw omgeving bijvoorbeeld een elektriciteitskabel geraakt zijn. De stroom in uw woning kan hierdoor uitvallen. Ga in dat geval eens bij de buren langs en vraag of zij ook problemen hebben. Het kan ook om een storing in de gehele regio gaan. U achterhaalt via uw energieleverancier of dit het geval is.

3. Is er sprake van kortsluiting?

Het komt regelmatig voor dat stroom uitvalt als gevolg van kortsluiting. Dit wordt vaak veroorzaakt door een defect apparaat. De stroom in uw woning valt hierdoor mogelijk meermaals uit. Om dit probleem te verhelpen, gaat u op zoek naar de boosdoener. Kijk hiervoor allereerst binnen welke groep het probleem zit. Verwijder vervolgens de stekkers van alle apparaten die op deze groep zijn aangesloten. Gelukt? Schakel dan de stroom voor de betreffende groep weer in. Blijft de schakelaar staan? Steek dan de stekkers van de apparaten één voor één weer in het stopcontact. Valt de stroom uit zodra u de stekker van één van de apparaten in het stopcontact steekt? Dan veroorzaakt dit apparaat de stroomuitval in huis.

4. Schakel een elektricien in

Door de bovenstaande tekst denkt u mogelijk dat u stroomuitval makkelijk zelf kunt verhelpen. Helaas is dit niet altijd het geval. Nee, want kortsluiting kan bijvoorbeeld ook in de elektrische installatie zitten in plaats van in een apparaat. Vermoedt u dat dit het probleem is? Dan kunt u het beste een spoed elektricien inschakelen. Zo’n elektricien komt direct naar u toe wanneer u te maken heeft met stroomuitval. Eenmaal gearriveerd gaat hij direct voor u aan de slag. Grote voordeel hiervan is dat de stroom binnen de kortste keren weer terug is. Daarbij komt dat het probleem op de juiste manier verholpen wordt. Hierdoor hoeft u niet bang te zijn dat u binnenkort opnieuw te maken krijgt met het probleem.

Foto: image4you/Pixabay