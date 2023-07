Terugleververgoeding van Zonnepanelen: Dit is wat je moet weten

GRONINGEN – Zonne-energie heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen als een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor traditionele energiebronnen. Steeds meer mensen stappen over op zonnepanelen om groene energie op te wekken en tegelijkertijd hun energierekening te verlagen. Een van de grootste voordelen van het hebben van zonnepanelen is de mogelijkheid om overtollige energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Dit biedt niet alleen financiële voordelen, maar draagt ook bij aan een duurzamere toekomst.

Wat is een terugleververgoeding?

Wanneer zonnepanelen meer energie opwekken dan dat jouw huishouden op dat moment zelf verbruikt, wordt het overschot aan elektriciteit teruggevoerd naar het elektriciteitsnet. Dit proces staat bekend als terugleveren. Het is als het ware alsof je de energieleverancier van de netbeheerder wordt. En in ruil voor de teruggeleverde energie ontvang jij vervolgens een financiële vergoeding, de zogenaamde terugleververgoeding.

De hoogte van deze terugleververgoeding kan per energieleverancier verschillen en wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren. Eén van de meest belangrijke factoren is het energiecontract dat je afsluit. Wie eerder al een vast energiecontract had met zonnepanelen, kon doorgaans een hogere vergoeding krijgen voor het terugleveren dan iemand die recentelijk pas een contract heeft afgesloten. Bovendien kunnen energieleveranciers de prijzen bij een variabel contract ook verlagen.

Het belang van vergelijken

Met een alsmaar groeiend aantal energieleveranciers en verschillende tarieven voor terugleververgoedingen, is het daarom zeer verstandig om energieleveranciers te vergelijken voordat je een keuze maakt. Door energiecontracten te vergelijken kun je bovendien de hoogste terugleververgoeding berekenen. Als je veel meer energie opwekt dan je verbruikt, is het verstandig om naar de hoogte van de terugleververgoeding te kijken. Wek je minder of evenveel op als dat je verbruikt? Kijk dan vooral naar de tarieven die de leverancier hanteert voor de stroom die je afneemt van het net.

Een duurzame toekomst

Het hebben van zonnepanelen biedt dus niet alleen de mogelijkheid om je eigen (groene) energie op te wekken, maar ook om te profiteren van salderen en een terugleververgoeding voor de energie die je teruglevert aan het net. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van je energieleverancier en het moment van installatie. Het is essentieel om energieleveranciers met elkaar te vergelijken om de beste terugleververgoeding te krijgen en optimaal te profiteren van jouw zonnepanelen. Zo draag je bovendien niet alleen bij aan een duurzame toekomst, maar ook aan een gezondere financiële situatie!

Foto: colmkay/Pixabay