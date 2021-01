Thuiswerken met kinderen: zo blijf je productief

GRONINGEN – Nederland is in de ban van corona en nu het gehele land in lockdown zit en de scholen, kinderdagverblijven en de gastouderopvang gesloten zijn, is het druk in huis. Kinderen volgen thuisonderwijs, ouders werken aan de keukentafel en de allerkleinsten vragen ondertussen de aandacht van papa en mama. Het is lastig om het allemaal te combineren. Zeker nu de lockdown waarschijnlijk verlengd wordt, is het extra belangrijk dat je de rust in huis kunt bewaren en dat je samen door deze vervelende periode heen komt.

1. Kies voor een vaste werkplek

De eerste en misschien wel belangrijkste tip is om een eigen werkplek te maken, waar je in alle rust aan je taken toekomt. Dit is natuurlijk niet makkelijk, zeker niet als je kleine kinderen hebt. Toch zul je merken dat die momenten waarop je je afzondert extreem waardevol zijn voor je werk en dat je dan misschien wel de meters maakt die de onrustige momenten weer compenseren.

2. Maak afspraken met je partner

Uiteraard kun je tip 1 alleen uitvoeren als je een beetje hulp hebt. Als jouw partner ook thuis moet werken, dan kun je dit doen door duidelijke afspraken te maken. Tussen half 9 en 1 werkt dan bijvoorbeeld je partner aan de keukentafel en van 1 uur tot 5 neem jij die taak over. Uiteraard kun je die oppasbeurten ook omwisselen als één van jullie een productiever ochtendmens is.

3. Kies voor een (digitale) oppas

Ben je een alleenstaande ouder, dan gaat tip 2 natuurlijk niet op. In dat geval kan het lonen om een oppas in te huren. Als je het geen bezwaar vindt om iemand bij je thuis te hebben, dan kun je natuurlijk gewoon een particuliere oppas vinden via Oppasland. Vind je dit toch wel een beetje spannend, dan kun je ook zoeken naar een digitale oppas. Deze oppas houdt je kind dan bezig via de computer, terwijl jij lekker aan het werk bent. Ook deze oppassers vind je gewoon op een oppaswebsite.

4. Geef de kinderen een eigen werkplek

Wil je de kamer liever niet verlaten, maar waardeer je een beetje rust wel? Kinderen vinden het erg leuk om jou te kopiëren. Dit kun je natuurlijk omarmen, want dan kunnen jullie beiden rustig aan het werk. Richt een eigen werkplek in voor je kinderen en geef ze een leuk teken- of knutseltaakje om te doen. Naderhand kunnen jullie even een leuk momentje samen hebben om te bewonderen wat er allemaal gemaakt is.

5. Neem je rust

Ook niet geheel onbelangrijk is natuurlijk de rust die je pakt. Mensen zijn eerder geneigd om kleine pauzes over te slaan als ze thuiswerken en dat zorgt voor de nodige onrust. Daarom is het slim om je pauzes bewust te plannen, zodat je niet overwerkt of gestrest raakt en je ook na je werk nog kunt genieten van je gezinsleven.

Foto: Katerina Holmes/Pexels