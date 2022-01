‘Thuiswerken zorgt voor meer vraag naar haagplanten’

GRONINGEN – Het vele thuiswerken van het afgelopen jaar heeft gezorgd voor meer vraag naar haagplanten. Dat blijkt uit een nieuwsbericht van BN DeStem.

Schaarste op de Nederlandse plantenmarkt komt handelaren ten goede. Dankzij het vele thuiswerken is de vraag naar planten behoorlijk gestegen. Men verblijft door de coronamaatregelen meer thuis, kijkt door het raam naar buiten en doet inspiratie op voor de tuin. Welke haagplanten passen er in jouw tuin? Met behulp van informatie van de site van Haag-planten.nl hebben we hieronder een selectie gemaakt van vier mooie haagplanten om de tuin mee op te fleuren.

Ligusterhaag

Wie snel een mooie en dichte haag wil creëren komt al snel uit bij de Ligustrum Ovalifolium, oftewel de ligusterhaag. Deze haag heeft een diepgroene kleur en blijft in het winter het meest groen in vergelijking tot andere hagen. Tijdens een strenge winter kan de liguster wel bladeren verliezen, maar dat zit er in het voorjaar zo weer aan. De ligusterhaag groeit ongeveer 40 tot 50 centimeter per jaar en voelt zich prettig op vrijwel elke bodemsoort.

Laurierhaag

Een andere snelgroeiende haag in breedte en hoogte is de laurierhaag. De laurier groeit jaarlijks tot wel 40 centimeter en heeft net als de liguster een donkergroene kleur en glanzende bladeren. Een mooie variant op de laurierhaag is de Portugese laurier. Deze haag groeit met 15 tot 35 centimeter iets minder hard, maar is daarom zeker niet minder mooi. De dieprode twijgen en de glanzende bladeren geven deze haag namelijk een luxueuze uitstraling.

Hederahaag

Een ieder wel bekend is de hederahaag, ook wel ‘klimop’ genoemd in de volksmond. De hedera klimt namelijk zo’n 30 tot 60 centimeter per jaar en creëert voordat je het weet een mooie dichte haag. Net als de liguster en de laurier, blijft de hedera ‘s winters mooi groen en groeit hij snel in de breedte en de hoogte. Het voordeel van de hedera is dat deze haag zowel in de volle zon als in de schaduw kan staan. In de winter kan de hedera wat invriezen, maar in het voorjaar loopt hij weer verder uit.

Ilexhaag

Een andere mooie haag is de ilex. Net als de ligusterhaag en de Portugese laurier, is de ilexhaag een vervanger voor de buxus. Deze hagen krijgen in tegenstelling tot de buxushaag namelijk geen buxusziekte of buxusrups. Een ander belangrijk verschil is dat de ilexhaag in zuurminnende en licht vochtige grond geplaatst dient te worden, terwijl de buxus het juist goed doet in grond met veel kalk. Het is dus van belang dat de grond wordt verzuurd, bijvoorbeeld door rhododendrongrond te gebruiken.

Foto: juliacasado1/Pixabay