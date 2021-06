GRONINGEN – Tijd voor iets nieuws in het interieur? Denk eens aan mozaïek tegels! Mozaïektegels zijn kleine tegeltjes. Deze kunnen van verschillende materialen zijn gemaakt, zoals glas, keramiek en natuursteen, maar ook van kiezel. Je ziet zulke tegels in het interieur vooral terug in de badkamer, het toilet of de keuken. Mozaïek tegels zijn namelijk erg makkelijk in het onderhoud door hun materiaal. Je kunt de tegeltjes los kopen en zelf plaatsen, maar je ook matjes kopen en die vervolgens tegen elkaar aanleggen.

Unieke ontwerpen en patronen

Het leuke aan mozaïek is dat alles mogelijk is. Wil je graag een patroon of liever een bepaald kleurenpalet dat specifiek bij jouw woning past? Je kunt het mozaïekmuurtje dan geheel naar wens plaatsen. Dit kan echter best veel tijd in beslag nemen, dus je kunt het ook door een vakman laten doen. Vaak denken mensen bij mozaïek aan een kleurrijk palet, maar mozaïek kan ook een rustgevend effect hebben. In de wc of badkamer kun je bijvoorbeeld witte, grijze of crèmekleurige steentjes met elkaar combineren om een spa-achtige sfeer te creëren.

Je kunt er ook voor kiezen om allerlei patronen maken om zo een unieke wand te creëren. Je hoeft niet alle steentjes in dezelfde kleur te kopen. Je kunt bijvoorbeeld ook een kleurverloop maken van donkergrijs naar lichtgrijs, of van lichtblauw naar donkerblauw. Zo kun je de wand dus helemaal naar wens personaliseren!

Het plaatsen van mozaïektegels

Tegels van mozaïek zijn vrij eenvoudig te plaatsen. Het is ten eerste belangrijk dat het oppervlak waar je het op wilt plaatsen vlak en schoon is. Vervolgens kun je met de (juiste) tegellijm beginnen. Gebruik hierbij een lijmkam, die kleine groeven in de lijm creëert. Plaats de tegeltjes vervolgens op de lijm voordat deze hard wordt.

Je kunt het beste in het midden van het oppervlak beginnen met het plaatsen van de tegeltjes en dan naar buiten werken. En als je met matjes werkt, plaats deze dan niet direct naast elkaar, maar op ongeveer eenderde van het andere matje. Zo ontstaat er vanzelf een patroon. Op een gegeven moment zul je op een punt komen dat je matjes in het juiste formaat moet snijden. Met glazen tegeltjes kun je dit het beste doen met een glassnijder. Bij keramieken tegeltjes weer beter met een zaag.

Ten slotte is het tijd om de voegen tussen de tegeltjes op te vullen. Ga voor een voeg die bij de tegeltjes past, bijvoorbeeld witte voeg bij witte tegels. Voor in de badkamer is het belangrijk dat je een volledig sluitende voeg gebruikt.

Foto: horstkoenemund/Pixabay