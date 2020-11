Tips om in de winter energie te besparen

De winter staat voor de deur en dan merk je al gauw dat de stookkosten flink beginnen te stijgen. Na een warme zomer is het wel weer even wennen dat de verwarming aan moet, maar na september kom je hier eigenlijk niet meer onderuit. Ook zorgt dit er voor dat de stookkosten flink toenemen, het verwarmen van een huis blijft een dure aangelegenheid. Daarom leggen we je in dit artikel uit hoe je de kosten toch kunt beperken.

Isoleer je woning goed

Isolatie is één van de belangrijkste elementen om de stookkosten omlaag te brengen. Hierdoor hoef je namelijk minder energie te verbruiken om je huis warm te krijgen en te houden. Isoleren kan op veel verschillende manieren, denk aan spouwmuurisolatie, dubbel glas, vloerisolatie, dakisolatie en energiezuinig ventileren.

CV-ketel ontluchten en bijvullen

Als er lucht in de cv-leidingen zit, daalt de druk van de cv-ketel en kan het hete water minder goed door de buizen stromen. Dat heeft tot gevolg dat de radiotoren minder warmte afgeven en er meer gestookt moet worden. Hoort u water stromen of de verwarming tikken? Dan is dit een duidelijk signaal dat het systeem bijgevuld en ontlucht moet worden. Doe dit minstens één keer per jaar, bijvoorbeeld vlak voordat het stookseizoen weer begint.

Overstappen van energieleverancier

Ook is het mogelijk om te besparen op de energiekosten. Dit doe je door het voordeligste contract af te sluiten. De energietarieven fluctueren net als de aandelenkoers en daardoor kan het voordelig zijn om over te stappen van energieleverancier. De één heeft namelijk voordeligere tarieven dan de ander. Om dit met de hand bij te houden is een onmogelijke klus. Daarom zijn er vergelijkingsites zoals Gaslicht.com. Hier kun je je energie vergelijken en overstappen van energieleverancier. Gemiddeld bespaart dit al gauw € 300,- per jaar!

Zonnepanelen

Het klinkt misschien vreemd voor in de winter, maar investeren in zonnepanelen is over de langere termijn een vrij goede investering. De meeste zonnepanelensets verdienen zich in 5 tot 7 jaar terug. Gemiddeld gaan zonnepanelen zo’n 15 jaar mee, dus op die manier kun je nog heel wat jaren besparen op de stroomkosten. In de winter leveren de panelen natuurlijk wel iets minder op dan in de zomer, maar onderaan de streep bespaart het wel veel stroom. Op de eindafrekening zul je zien dat deze investering je al gauw honderden euro’s per jaar doet besparen. Daarnaast is het voor nieuwbouwwoningen die gasloos zijn gebouwd een mooie manier om vrijwel energieneutraal te leven!

Is een warmtepomp iets voor jou?

Een andere manier van besparen is de warmtepomp. Deze vernieuwing of aanvulling van de CV-ketel is een mooie oplossing voor huishoudens die echt willen investeren in duurzamere energie. De warmtepomp zet lucht of water veel makkelijker om in warmte waardoor hiervoor minder hoeft te worden gestookt.

Foto: Booker Serna/Pixy