Tips voor een nieuw interieur

GRONINGEN – Heb jij al een tijd lang dezelfde inrichting in je huis, maar zou je dit wel eens willen veranderen? Dit kan een leuke, maar tegelijkertijd ook uitdagende klus zijn. Je huis een nieuwe uitstraling geven kan namelijk op veel verschillende manieren. Wil je het groots uitpakken, door bijvoorbeeld een uitbouw in je woning te creëren, een dakkapel plaatsen, of wil je de badkamer of keuken vernieuwen? Hier komt dan veel bij kijken. Maar ook met kleine aanpassingen kun je je woning er heel anders uit laten zien. In deze blog lees je enkele tips.

Opruimen

Voordat je met je make-over kunt starten, is het verstandig voorafgaand hieraan je huis eens goed op te ruimen en schoon te maken. Gooi ook spullen weg die je eigenlijk al heel lang niet gebruikt hebt. Vaak liggen er meer spullen in je huis dan je doorhebt, puur omdat je de helft vaak niet eens meer nodig hebt of al jaren geleden vervangen hebt door iets anders. En dat is niet alleen jammer van de ruimte die die spullen in beslag nemen, maar het is ook niet rustgevend voor je hoofd. Ga dus eens een keer goed je huis bij langs, ruim goed op, maak schoon en gooi weg wat je niet meer gebruikt. Er wordt niet voor niets gezegd dat een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd!

Verduurzaam je huis

Duurzaamheid is een onderwerp dat de laatste jaren steeds belangrijker is geworden. Veel meer mensen denken aan het milieu en zijn zich bewust van de impact die de mens op de wereld heeft. Ook op het gebied van wonen speelt duurzaamheid een grotere rol. Steeds vaker zie je led-lampen, meer planten in huis of meubels van gerecycled materiaal.

Versier je wand

Een andere manier om je inrichting een boost te geven, is om je wand te versieren. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld een schilderij of kunstwerk aan je wand hangen, maar het kan ook gaan om een nieuw, mooi behang. Behang trekt de aandacht in je kamer en kan dus voor een hele nieuwe look zorgen. Wat ook kan aan je wand: een paar planken van bijvoorbeeld hout tegen je muur plaatsen. Dit is niet duur, maar staat erg leuk. Je kunt er tevens veel spullen op kwijt.

De vloer

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden voor vloeren in je huis. Een nieuwe vloer geeft je woonkamer een hele andere uitstraling. Bijvoorbeeld wel eens gedacht aan vloeren met visgraat laminaat? Deze geven een chique uitstraling en staan ook nog eens in bijna alle woonstijlen. Daarbij is deze tijdloos.Wat ook een andere look geeft, is een vloerkleed. Dit geeft een gezellige uitstraling aan je huis en is daarnaast ook eens lekker warm.

Foto: markus53/Pixabay