Tips voor het beste internet en tv abonnement

GRONINGEN – Zit je al jarenlang bij dezelfde provider voor internet en tv? Dan loont het waarschijnlijk om (opnieuw) te zoeken naar een nieuwe scherpe prijs.

Net als bij gas en licht is het verstandig om jaarlijks over te stappen van leverancier. Op die manier kun je flink op je maandlasten besparen. Maar welk abonnement is het meest voordelig voor jou? Kies je voor veel tv-zenders of ben je meer van het streamen en kies je voor een hogere internetsnelheid? In dit artikel vertellen we je waar je bij het vergelijken en afsluiten van een nieuw abonnement op moet letten.

Vergelijk de vergelijkers

Het aanbod van abonnementen voor internet en televisie is behoorlijk groot, maar gelukkig zijn er op het internet tal van handige websites waarop je de abonnementen met elkaar kunt vergelijken. De allereerste tip is om verschillende vergelijkingssites te verzamelen om zo een compleet mogelijk overzicht te krijgen van alle aanbieders en mogelijkheden. Want niet alle vergelijkers zijn hetzelfde en de ene heeft wellicht een provider in de lijst staan die niet op de andere website(s) staat vermeld.

Waar moet je op letten?

Als je eenmaal een aantal vergelijkingssites hebt gevonden, is het belangrijk om na te gaan wat je precies nodig hebt qua internet net tv. Het is natuurlijk verstandig om je eerst even in te lezen, want per type abonnement zijn er een aantal punten waar je op moet letten. Denk bij een internetabonnement bijvoorbeeld aan de kosten voor het abonnement, het type internetverbinding en natuurlijk de internetsnelheid. Wat past bij jouw gebruik?

Bij tv-abonnementen gaat het naast abonnementskosten voornamelijk om het aantal zenders, de mogelijkheid tot interactieve tv en tv-apps voor streamingdiensten, zoals Netflix, Disney+ en Amazon Prime, zodat je de bijvoorbeeld nieuwste aflevering van Squid Game kunt zien. Eigenlijk hangt het vooral af van jouw voorkeur en gebruik. Bedenk dus vooral waar jij en je gezin behoefte aan hebben. Per vergelijkingssite is het mogelijk om je voorkeuren aan te geven en op basis daarvan een selectie te maken.

Gebruik een overstapservice

Wanneer je een geschikt abonnement voor tv en internet hebt gevonden, kun je gebruik maken van een overstapservice. Op die manier zorg je ervoor dat je oude contract meteen wordt opgezegd wanneer je een nieuw contract afsluit. Op die manier lopen je contracten perfect in elkaar over. Zo voorkom je dat je dubbele maandlasten krijgt. Want het vergelijken van abonnementen draait voornamelijk om besparen. Het zou daarom zonde zijn als je een dubbele rekening moet betalen.

Foto: afra32/Pixabay