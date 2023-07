Triflex coating: Wat is het en hoe moet je het aanbrengen?

GRONINGEN – Op het gebied van vloeibare kunststoffen kiezen veel professionals voor merken zoals Triflex. Deze producent en leverancier is hét merk voor verschillende specialisten. Triflex coating is hun bekendste product. Dit product kan gebruikt worden voor allerlei toepassingen, waaronder een Triflex vloer. In deze blog lees je wat Triflex coating is en waar het voor gebruikt kan worden. Ook lees je meer over het aanbrengen van deze coating en wie je hiervoor kunt inschakelen.

Wat is Triflex coating?

Triflex coating behoort tot de vloeibare kunststoffen. Het is een optimaal afdichtende coating die garant staat voor een duurzame bescherming. Het wordt gebruikt voor gebouwen en uiteenlopende constructies. Er zijn verschillende Triflex systemen voor diverse toepassingen. De kwaliteit van de producten van dit merk is hoog. Zo is Triflex coating vloeibaar, waterdicht en bijzonder elastisch. Er zijn gewapende en chemisch resistente Triflex coatings. Ideaal als je voor jouw bedrijf op zoek bent naar een vloeistofdichte en industriële vloer.

Waar wordt Triflex coating voor gebruikt?

Triflex coating is voor meerdere toepassingen geschikt. Alhoewel het voor daken en balkons gebruikt kan worden, is de Triflex vloer de meest bekende toepassing. Deze vloeibare kunststof gaat niet alleen van zichzelf lang mee, maar het verlengt de levensduur van het gehele (kantoor)pand. Triflex coating is een interessante optie voor industriële bedrijven. Het zorgt voor een vloeistofdichte vloer die zwaar belast kan worden en bestand is tegen chemicaliën. Maar ook voor de agrarische sector, kantoren, stations, fietsstallingen en parkeergarages is Triflex coating een optie.

Vloeibare kunststoffen aanbrengen

Er zijn verschillende soorten Triflex systemen, waarbij het aanbrengen onderling kan verschillen. Desalniettemin weet een ervaren professional hier wel raad mee. Triflex is een vloeibare kunststof die op een vergelijkbare manier met verf aangebracht kan worden. Het product wordt op de vloer aangebracht, waarna het met een roller verdeeld wordt. Hierdoor ontstaat een naadloze afwerking. Triflex systemen kunnen alleen aangebracht worden door daarvoor gecertificeerde specialisten. Wie kies je hiervoor?

Triflex coating laten aanbrengen door een specialist

