Tuin lenteklaar maken in 3 eenvoudige stappen 

GRONINGEN – De lente is eindelijk weer aangebroken! Op het echte lenteweer moeten we misschien nog wel even wachten, maar tot die tijd kunnen we gelukkig wel al de nodige voorbereidingen treffen.

De lentekriebels slaan bij de meeste Nederlanders in maart toch echt wel toe. Dat betekent dat we massaal aan de slag gaan in zowel huis als tuin. Vooral de tuin verdient na die lange en regenachtige winter wel wat extra aandacht. Genoeg reden dus om hier aan de slag te gaan. Doe dit juist nu, nu het echte mooi weer nog niet is losgebarsten, zodat je op de allereerste mooie lentedag alleen maar hoeft te genieten. Maar waar begin je? In dit artikel vind je drie eenvoudige stappen waarmee je jouw tuin binnen een handomdraai lenteklaar maakt.

1. Investeer in bloembollen en goed gereedschap

Wil je dat jouw tuin er in de zomer heerlijk groen en kleurrijk uitziet? Dan kun je nu alvast op zoek gaan naar de juiste zomerbloeiende bollen. Deze bollen kunnen het beste geplant worden nadat de nachtvorst is verdwenen. De meeste mensen wachten tot ongeveer eind maart, maar ze kunnen tot en met mei geplant worden. Doe dit niet te vroeg, want het weer is erg onvoorspelbaar en ook eind maart en begin april kan het in de nacht nog flink vriezen. Om te voorkomen dat de bollen kapot gaan, is het dus beter om nog even te wachten en de weersvoorspellingen goed in de gaten te houden.

Naast bloembollen is het ook slim om je tuingereedschap eens kritisch te bekijken. Is het nodig om in nieuw gereedschap te investeren? Dan is dit het moment om een tuinwinkel te bezoeken. In het voorjaar worden er vaak leuke acties en kortingen gegeven, waardoor het nog aantrekkelijker is om je tuingerei uit te breiden. Zodra alles in huis is, kun je echt aan de slag gaan!

2. De grote schoonmaak

In het voorjaar begint het ook altijd weer te kriebelen om het hele huis (en de tuin) onder handen te nemen. Lekker schoonmaken, spullen opruimen die je niet meer gebruikt en letterlijk een frisse wind door alles halen. In de tuin is dit niet anders. Ook deze kan een flinke schoonmaakbeurt wel gebruiken. Zeker nadat er in de winter vrijwel geen aandacht aan is geschonken. Gebruik deze lentedagen om de groene aanslag van de tuintegels te schrobben, planten bij te snoeien (let wel op de snoeiperiode van de plant!) en haal alle onkruid weg. Zo ziet de tuin er direct weer een stuk aantrekkelijker uit.

3. Geef het gazon wat extra aandacht

Heb je gras in de tuin liggen? Dan breekt binnenkort ook weer het moment aan dat deze voor het eerst gemaaid mag worden. Nu het gazon weer volop begint te groeien, verdient het na zijn rustperiode wel even wat extra aandacht. Aanbevolen wordt om het gazon vanaf de eerste bloeiperiode (dit is meestal in maart) tot aan de winter maandelijks te bemesten. Zo blijft het gazon gezond en gedurende alle maanden mooi groen.

Foto: Magic K/Pexels