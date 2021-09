Twee tips voor meer ruimte in je kledingkast

GRONINGEN – Al je kleding overzichtelijk in de kledingkast én genoeg ruimte voor je volgende aankoop. Wie wil dat nou niet? We geven je 2 tips voor meer ruimte in de kast.

Wanneer we een dagje gaan shoppen komen we al gauw terug met niet één, maar twee of soms wel drie tassen vol kleren. Maar al die nieuwe kledingstukken moeten nog wel een plekje krijgen in de kledingkast. Wie regelmatig nieuwe kleding koopt herkent dit (luxe)probleem. Onze kledingkasten puilen uit en we hebben geen plek meer voor nieuwe aankopen. Of we hebben geen idee meer waar dat ene leuke bloesje nou is gebleven. De kledingkast is snel verworden tot een onoverzichtelijke bult, bestaande uit tientallen t-shirts, truien, jurkjes, topjes, jasjes, sjaaltjes, broeken, sneakers, pumps, sokken, ondergoed, tassen en riemen… Help, hoe berg je dat in godsnaam allemaal op?!

Ontspullen

Het eerste wat je zou kunnen doen om orde in de kleding chaos te scheppen is het uitzoeken van al je keren die in de kast hangen of liggen. En juist dat deden we ook massaal aan het begin van de coronacrisis. Tijdens de eerste ‘intelligente lockdown’ was een ieder van ons aan huis gekluisterd en daardoor namen velen voor het eerst sinds tijden eens de moeite om hun kleding uit te zoeken en op te ruimen. De een kocht vervolgens meerdere goedkope kledingkasten om alles in te verdelen, terwijl de ander het gooide op het ontspullen en zijn of haar kledingstukken naar linea recta naar de kringloopwinkels of het Leger des Heils bracht. Weer anderen gooiden hun kleding in de prullenbak of gaven het gratis weg. Maar welke van deze vijf tactieken je ook koos, in alle gevallen heeft het voor een hoop opgeruimde kasten gezorgd!

Scheiden

Vervolgens is het verstandig om de kleding die overblijft te scheiden, zodat de kast netjes en overzichtelijk wordt. Denk hierbij aan het scheiden van kleding op basis van seizoen. Zo kun je zomerkleding tijdens de zomer vooraan hangen, terwijl je de winterkleding achteraan legt of misschien zelfs buiten de kast bewaard (op zolder bijvoorbeeld). Probeer de kastruimte in ieder geval zo slim mogelijk te gebruiken, zodat elke lade en iedere plek goed wordt benut. Dat kan middels ladeverdelers of haakjes aan de binnenkant van de deuren. Je zult zien dat een opgeruimde kast rust brengt en meer ruimte creëert. De outfit voor morgen is nu altijd binnen handbereik!

Foto: congerdesign/Pixabay