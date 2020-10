Uitgelicht: Dôme Deco en Eichholtz interieur

GRONINGEN – In dit artikel lichten wij twee gerenommeerde interieurmerken uit. De merken Dôme Deco en Eichholtz.

Laten we beginnen met het Belgische merk Dôme Deco, een Europees interior design bedrijf gevestigd in het Belgische Dilsen-Stokkum. De collecties bestaan uit zeer eigentijdse woonconcepten met een warm maar kosmopolitisch karakter. Dôme Deco heeft een unieke positie veroverd in de internationale woonwereld.

Dôme Deco stijl

‘Cosmopolitan living’ zijn de twee woorden die perfect samenvatten waar Dôme Deco voor staat. Dit zien we terug in de collecties die bestaan uit verschillende ‘moods’. Deze woonsferen worden door de eigen designafdeling gecreëerd aan de hand van zorgvuldig geselecteerde stijl beelden, de inspiratie komt onder andere uit de mode- en designwereld maar ook uit de natuur.

Het sterke verlangen om te ontdekken en inspiratie te verzamelen van over de hele wereld zien we terug in de unieke combinaties van kleuren en texturen. Dit resulteert in een warme, uitnodigende en verfijnde interieurstijl. Een interieur look geschikt voor degenen die genieten van een ‘urban’ levensstijl met een vleugje luxe.

In de volgende sectie vertellen wij door middel van een kleine showroom afbeelding meer over het merk Eichholtz.

Stijlkamer ‘Black & Gold’

De volgende stijlkamer heeft een Black & Gold-stijl. De basis wordt gevormd door zitmeubelen ‘Menorca’ in een diepbruine kleur (Havana Brown). Centraal in de zitkamer staan ​​de chique salontafels ‘Villiers’. De diepzwarte bovenkant is voorzien van versteend hout, wat belachelijk mooi is! De rest van de tafel is afgewerkt in mat goud met een ronde voet. Villiers is ook verkrijgbaar als bijzettafel.

Op de bijzettafels zie je de lampen ‘Vittore’ en ‘Regine’. De laatste lamp heeft een voet waarin drie soorten afwerkingen een mooi geometrisch samenspel vormen; gouden afwerking, hoogglans nikkel en zwart nikkel. De bank wordt geflankeerd door de trolley ‘Majestic’ in een prachtige combinatie van spiegelglas en slank staal in een gouden afwerking. Op de trolley staat de bijzondere tafellamp ‘Margiela’ uitgestald. In de voet van de lamp zitten schijfjes agaat, de ultieme luxe!

Stijltip: een trolley is een mooi alternatief voor een bijzettafel. Zet er een paar mooie flesjes en luxe drinkglazen in en je hebt een stijlvol en praktisch meubelstuk in huis gecreëerd.

Op de voorgrond zie je de ranke poefs ‘Nero’ met een voet van staal in goud finish en een zitting van zwarte stof (Panama Black). Op de achterwand zijn een aantal ‘Chartier’-spiegels met elkaar verbonden, waardoor een zeer bijzondere wanddecoratie is ontstaan.

Stijltip: Overweeg bij het decoreren van muren ook het gebruik van een spiegel, of misschien zelfs een reeks onderling verbonden spiegels. Een mooie spiegel is uiterst decoratief en geeft een ruimtelijk effect.

In de hoek bevindt zich de hoge open kast ‘Cipriani’, die natuurlijk weer de goudlook herhaalt. Boven de salontafels hangen opvallende kroonluchters ‘Antares’ in 2 verschillende maten.

Foto: Eichholz/Solfelt