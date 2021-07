Vakantiefoto’s aan de wand? Kies voor een hexagon fotocollage!

GRONINGEN – Heb jij een heleboel foto’s van leuke en bijzondere momenten, maar kun je niet kiezen welke je wilt laten afdrukken? Kies voor een hexagon!

Het is zomervakantie in Groningen en dat zijn doorgaans periodes waarop er veel mooie ervaringen worden opgedaan. Deze ervaringen leggen we dan ook veelal vast op beeld. Maar welke foto’s krijgen een mooi plekje in de woon- of slaapkamer? Er is namelijk slechts beperkt plek voor een lijstje op de kast of tafel. Maar wie kiest voor een fotocollage kan veel meer foto’s tonen. En om het extra bijzonder te maken kun je kiezen voor een collage aan de wand in de vorm van een hexagon.

Wat is een hexagon?

Een hexagon is geen woord dat je elke dag hoort. Toch is het een bekende vorm en zul je een hexagon meteen herkennen zodra je er een ziet. Een hexagon is eigenlijk niets anders dan een regelmatige veelhoek met zes gelijke hoeken en zijden, ook wel een zeshoek genoemd. De vorm komt al voor in de Griekse oudheid, maar is waarschijnlijk zelfs nog veel ouder, want zoals alle figuren kent ook de hexagon zijn oorsprong in de natuur. Denk maar eens aan een honingraat. Daarnaast worden hexagons vaak in de techniek gebruikt, bijvoorbeeld in moeren en -bouten die met een speciale sleutel moeten worden aangedraaid.

Hexagon fotocollage

Echter is de hexagon vandaag ook populair als vorm voor fotolijstjes. Aanbieders als Modulari bieden op hun website allerlei type hexagon fotocollages aan, bijvoorbeeld van forex, aluminium en plexiglas. En uiteraard is het in allerlei maten verkrijgbaar, zodat je het op een grote en kleine muur kunt bevestigen. Daarnaast kun je kiezen om één grote hexagon op de wand te maken of een combinatie van een verschillend aantal kleine hexagons, die al dan niet met elkaar in verbinding staan. Op deze manier krijgt de fotocollage bij jou aan de wand een unieke presentatie. En als je bent uitgekeken op het design, kun je de volgorde simpelweg omgooien.

Makkelijk op te hangen

De hexagon fotocollages zijn namelijk voorzien van een magnetisch ophangsysteem en afstandhouders, waardoor je de foto’s erg makkelijk kunt vervangen of uitbreiden. Dat betekent dus ook dat er niet in de muur geboord hoeft te worden en de collage dus door iedereen is op te hangen. Kortom, met hexagons maak je dus zonder moeite een unieke decoratie voor je wand én geef je je foto’s de aandacht die ze verdienen.

Foto: ErikaWittlieb/Pixabay