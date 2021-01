Verhuizen in tijden van corona: thuis zijn of thuis voelen?

GRONINGEN – In de coronaperiode is gebleken dat thuis zijn en thuis voelen niet helemaal hetzelfde is. Gelukkig kunnen zij die zich niet thuis voelen ook tijdens corona gewoon verhuizen.

Wanneer we aan thuis denken, denken we aan iets moois. Thuis is warm, vertrouwd en veilig. Maar sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart vorig jaar is dat idee voor velen van ons veranderd. “Iedereen die dacht dat het makkelijk en leuk was om jezelf ergens thuis te voelen, kwam door de crisis bedrogen uit”, vertelt hoogleraar Jan Willem Duyvendak tijdens Brainwash Talk op NPO2.

Thuis zijn en thuis voelen

Volgens Duyvendak is het thuisgevoel door corona ‘onttoverd’. Want terwijl we thuis waren, konden we ons niet meer thuis voelen. Door de lockdown werd ons huis eigenlijk een soort van gevangenis, waaruit we niet meer mochten vertrekken. En bij thuis denk je toch ook aan vrijheid, dus dat je wel uit huis weg kan. Thuis is volgens Duyvendak vooral leuk als je ook weer kunt vertrekken. En nu zitten we 24 uur per dag met elkaar.

Veel mensen hebben de lockdown dan ook als onprettig ervaren. We worden meer dan ooit geconfronteerd met de gebreken van ons huis, te weinig ruimte, het gemis van een tuin, geluidsoverlast van de buren, het missen van familie en vrienden of een omgeving. Dat laatste ervaarde ook Femke Borge uit Amerika. Samen met haar man en twee kinderen verhuisde ze na vijftien jaar terug naar de provincie Groningen.

‘Thuis voelen is een emotie’

Je echt thuis voelen is een emotie die je maar heel moeilijk beleeft, zo weet hoogleraar Duyvendak. En dat kan Borge beamen. De Groningse groeide op in Pieterburen, maar ontmoette haar partner in Amerika en verhuisde naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Maar na al die jaren begon ze haar familie te missen. Daarom besloot ze met haar gezin om te verhuizen naar Pieterburen. Tegenover RTV Noord vertelt Borge dat het fijn is om weer thuis te zijn.

Verhuizen tijdens corona

Wie de muren ook op zich voelt af komen, gek wordt van het geruzie van de buren, zijn of haar familie mist of zich simpelweg niet meer thuis voelt, kan ook ten tijde van corona gelukkig nog steeds verhuizen. Via het internet kun je nog altijd de kosten verhuisbedrijf per regio vergelijken om zo de goedkoopste verhuizer te vinden. Verhuisbedrijven voeren namelijk nog steeds verhuizingen uit wanneer dit past binnen de richtlijnen van het RIVM en de regels en adviezen van de overheid.

Foto: congerdesign/Pixabay