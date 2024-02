Verlicht jouw woning: 3 verschillende type lichtstraten

GRONINGEN – In de wereld van architectuur en interieurdesign is de impact van natuurlijk licht onmiskenbaar. Het heeft de kracht om ruimtes tot leven te brengen, de sfeer te verbeteren en een gevoel van ruimtelijkheid te creëren. Een effectieve methode om meer daglicht in huis te halen, is het gebruik van lichtstraten. Maar wat zijn de verschillende soorten lichtstraten en hoe kies je de juiste voor jouw woning? Laten we eens kijken naar drie van de meest voorkomende typen lichtstraat plat dak: het schilddak, het zadeldak en de lessenaar.

Schilddak

Het schilddak wordt gekenmerkt door zijn klassieke en luxueuze uitstraling. Met vier schuine zijdes en een lage kantafwerking biedt het schilddak een overvloed aan natuurlijk licht. Het kan centraal op een dak worden geplaatst, waardoor het licht gelijkmatig wordt verspreid. Bovendien is de vakverdeling volledig aanpasbaar aan jouw wensen, waardoor je de esthetiek kunt aanpassen aan de stijl van jouw huis. Met verschillende afmetingen en glassoorten beschikbaar, kun je de perfecte combinatie vinden die past bij jouw behoeften.

Zadeldak

Het zadeldak straalt een moderne en stijlvolle flair uit. Met schuin glas aan twee zijden dat naar het midden toe omhoog loopt, biedt het zadeldak ook een overvloed aan natuurlijk licht. Net als het schilddak kan het in het midden van een dak worden geplaatst voor optimale verlichting. De vakverdeling is volledig aanpasbaar aan jouw voorkeuren, en er zijn verschillende afmetingen en glassoorten beschikbaar om aan jouw specifieke eisen te voldoen.

Lessenaar

De lessenaar is een veelzijdige optie met één of meerdere schuin gemonteerde glasvakken. Dit type lichtstraat kan zowel in platte als schuine daken worden geïnstalleerd. Met een hogere lichtopbrengst dan traditionele lichtkoepels, biedt de lessenaar veel flexibiliteit in plaatsing. Of het nu vrijstaand in het dak of tegen de gevel wordt geplaatst, het voegt een uniek element toe aan jouw huis. Met diverse afmetingen en glassoorten beschikbaar, kun je een lessenaar kiezen die perfect aansluit bij jouw esthetische en functionele behoeften.

Wat past bij jou?

Lichtstraten zijn niet alleen praktisch, maar voegen ook een esthetisch element toe aan jouw woning. Door te kiezen uit verschillende typen lichtstraten, zoals het schilddak, zadeldak en de lessenaar, kun je de hoeveelheid natuurlijk licht maximaliseren en tegelijkertijd jouw huis verfraaien. Overweeg de unieke eigenschappen van elk type en kies degene die het beste past bij jouw huis, stijl en behoeften. Met de juiste lichtstraat kan een lichtstraat expert jouw woning transformeren tot een heldere, uitnodigende en stijlvolle ruimte.

Foto: schneich/Pixabay