Verwarrende plussen verdwijnen in nieuw energielabel

GRONINGEN – De aanduidingen A+, A++, en A+++ op huishoudelijke apparaten zijn sinds deze week verleden tijd. Energieklasse A is vanaf nu weer het zuinigst.

Op grond van afspraken in Europa is deze week een nieuw energielabel geïntroduceerd op wasmachines en wasdroogcombinaties, vaatwassers, koelkasten en vriezers en beeldschermen van zowel televisies als computermonitoren. Het vorige energielabel was tien jaar oud en aan vervanging toe. En de nieuwe indeling is duidelijker, zo blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal uitgevoerd door CentERdata.

Nieuw energielabel is duidelijk

Het oude energielabel werd niet goed begrepen door consumenten. Ten onrechte werd vaak gedacht dat het verschil in energieverbruik tussen huishoudelijke apparaten met A+ en A+++ klein was. In werkelijkheid was dat een wereld van verschil. Het nieuwe energielabel wordt daarentegen veel beter begrepen, zo blijkt uit een online experiment waarin een webshop was nagebootst.

Energielabel van A tot en met G

Bij het nieuwe energielabel loopt de schaal van A tot en met G in plaats van A+++ tot en met D. Dat betekent dat veel huishoudelijke apparaten met een groen energielabel en dus voorheen hoog scoorden op duurzaamheid, vanaf deze week een stuk minder goed scoren. Zo kan een vriezer die eerder nog een label met A+++ had, nu in categorie F vallen. De beste wasmachine en de beste vaatwasser zijn voortaan dus te herkennen aan het A-label.

Duurzaamheid gestimuleerd

Met het nieuwe energielabel wil de Europese Commissie fabrikanten aanzetten tot het zuiniger maken van apparaten. Ook Milieu Centraal hoopt dat fabrikanten hierdoor gestimuleerd worden om hun apparaten zuiniger te maken. Vergelijkingswebsites als DeBeste.com hebben inmiddels hun overzicht aangepast zodat de consument snel en simpel apparaten kunnen vergelijken op basis van de nieuwe labels. Ook voor lampen komt er een nieuw energielabel dat in september wordt ingevoerd.

Foto: StockSnap/Pixabay