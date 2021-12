Voordelen veranda, buitenzonwering en terrasoverkapping

GRONINGEN – Wil je ongeacht seizoen zoveel mogelijk van je tuin genieten? Met een veranda, buitenzonwering of terrasoverkapping kan dit elk jaargetijde.

Wie van plan is om een terrasoverkapping aan te (laten) leggen in de tuin heeft naar alle waarschijnlijkheid al gezien dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn. Toch zijn er een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten, bijvoorbeeld wat het verschil is tussen een terrasoverkapping en een veranda. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is een terrasoverkapping namelijk niet hetzelfde als een veranda. Wat is dan precies het verschil?

Terrasoverkapping of veranda

Een terrasoverkapping is kortweg een verzamelwoord en kan onder andere worden gebruikt voor een serre, pergola, prieel, veranda of zelfs carport. Vaak wordt gedacht dat een veranda en een terrasoverkapping hetzelfde zijn, maar het is belangrijk om te weten dat dit dus eigenlijk niet hetzelfde is. Wat een veranda bijvoorbeeld anders maakt dan een terrasoverkapping, is dat de eerstgenoemde altijd aan minimaal één kant ergens aan vast zit (bijvoorbeeld aan een schuur of aan een huis). In de meeste gevallen hebben mensen de veranda aan hun woning bevestigd.

Op deze manier creëert een veranda meer leefruimte en naast dat het functioneel is, is het ook nog eens erg stijlvol. Er zijn tegenwoordig namelijk allerlei mogelijkheden als het gaat om materialen, stijlen en kleuren voor veranda’s, zo heb je vandaag de dag glazen veranda’s, houten veranda’s of aluminium veranda’s. Maar bij alle type veranda’s geldt dat je dankzij de beschutting die een veranda biedt, een stuk langer buiten kunt blijven zitten, ook als het regent of zelfs sneeuwt! Een veranda geeft dus erg veel comfort. En bovendien zorgt het ook nog eens voor een hogere waarde van je huis.

Buitenzonwering

Een andere handigheid om bij volle zon toch van de tuin te kunnen blijven genieten is buitenzonwering. Dankzij zonwering kun je bij veel zonlicht namelijk gewoon naar buiten kijken, terwijl het daglicht toch door de ruiten de kamer blijft binnenkomen. Elk type zonwering heeft zijn eigen voordelen, maar over het algemeen zorgt het ervoor dat het zonlicht wordt gedempt en de temperatuur binnenshuis aangenamer is. Dat houdt in dat het ‘s zomers minder warm is, en ‘s winters lekker koel blijft. Het hebben van zonwering scheelt dus ook nog eens in de stookkosten. Zowel buitenzonwering als een terrasoverkapping kunnen een goede toevoeging zijn aan je leefomgeving. Het zorgt voor een extra stukje comfort en zijn dus zeker het overwegen waard.

Foto: PIRO4D/Pixabay