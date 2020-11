Voorkom schoorsteenbrand en laat uw schoorsteen tijdig vegen

GRONINGEN – Heeft u thuis een houtkachel? Dan maakt deze in de wintermaanden ongetwijfeld overuren.

Met behulp van een kachel maakt u het namelijk lekker warm in huis. U moet in dat geval wel regelmatig een nieuw blok hout op het vuur gooien. Om te voorkomen dat het vuur dooft, houdt u uw kachel nauwlettend in de gaten. Maar hoe zit het met de overige onderdelen van de houtkachel? Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om uw schoorsteen te laten vegen. Doet u dit niet? Kijk er dan niet raar van op als u te maken krijgt met een schoorsteenbrand.

Waarom uw schoorsteen vegen?

Om uw houtkachel veilig te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat de schoorsteen schoon is. Waarom? Omdat de rook die vrijkomt bij de verbranding dan makkelijk en snel afgevoerd kan worden. Veegt u uw schoorsteen niet of nauwelijks? Dan blijft er rommel achter. Hierdoor is het voor rook lastiger om het uiteinde van de schoorsteen te bereiken. De temperatuur in het rookkanaal kan hierdoor flink oplopen. En als het te heet wordt, ontstaat een schoorsteenbrand.

Creosoot is vaak de oorzaak van een schorsteenbrand. Dit stroperige goedje komt vrij bij onvolledige verbranding. Creosoot blijft vaak aan de binnenkant van een rookkanaal kleven. Wanneer dit goedje een te hoge temperatuur bereikt, vliegt het in brand. Laat uw schoorsteen daarom regelmatig vegen. Creosoot verdwijnt dan namelijk uit uw rookkanaal.

Hoe vaak moet u uw schoorsteen vegen?

Veel mensen met en kachel thuis zijn zich (gelukkig) bewust van het belang van het tijdig laten vegen van een schoorsteen. Probleem is alleen dat er verwarring bestaat over hoe vaak dit moet gebeuren. De één beweert dat eens per jaar nodig is, terwijl de ander eens per twee of drie jaar genoeg vindt. Hoe vaak u uw schoorsteen moet laten vegen hangt onder meer af van het gebruik van de kachel. Gebruikt u deze veel? Laat uw schoorsteen dan jaarlijks vegen. Twijfelt u? Ook dan is het verstandig om het rookkanaal ieder jaar schoon te maken. Zodoende is de kans op een schoorsteenbrand namelijk bijzonder klein.

Zelf uw schoorsteen vegen?

Laat u uw schoorsteen vegen door een schoorsteenveger? Dan kost dit geld. Daarom zijn er mensen die zelf hun schoorsteen vegen. Dit raden wij ten zeerste af. Waarom? Allereerst omdat u niet over de juiste gereedschappen beschikt. Hierdoor veegt u waarschijnlijk alleen het bovenste deel van de schoorsteen en nooit het volledige rookkanaal. Ten tweede kent u niet de juiste techniek om het rookkanaal te vegen. Hierdoor verdwijnt mogelijk alsnog niet alle aanslag en rommel uit de schoorsteen. Het gevaar van een schoorsteenbrand ligt hierdoor altijd op de loer.

Schakel een schoorsteenveegbedrijf in

Het is tegenwoordig niet bepaald lastig meer om een schoorsteenveger te vinden. Talloze schoorsteenvegers bieden hun diensten namelijk aan via het internet. Zoekt u iemand voor het vegen van uw rookkanaal? Schakel dan niet de eerste de beste schoorsteenveger in. Nee, want het kan maar zo dat u een bedrijf treft dat niet ervaren en bekwaam is. Laat u uw schoorsteen door zo’n bedrijf vegen? Dan wordt het rookkanaal niet goed schoon en blijft de kans op een schoorsteenbrand aanwezig. Schakel daarom altijd een ervaren schoorsteenvegersbedrijf in. Er komt dan een ervaren schoorsteenveger bij u langs die beschikt over de benodigde hulpmiddelen. Op deze manier weet u zeker dat uw schoorsteen goed schoon wordt.

Foto: AxxLC/Pixabay