Waar moet je op letten bij het kopen van een tuinhuis?

GRONINGEN – Ben je op zoek naar een manier om extra binnenruimte te creëren bij je woning zonder grote verbouwing? Bijvoorbeeld voor een thuiskantoor, opslagruimte, als extra slaapplek of misschien wel als fitnessruimte? Dan kan het een slimme zet zijn om een tuinhuis te laten plaatsen. Maar als je zo’n huisje wilt laten plaatsen, zijn er een aantal factoren van belang om rekening mee te houden. In dit artikel lees je een aantal punten die belangrijk zijn om te overwegen bij het aanschaffen van een tuinhuis.

1. Het materiaal

Ten eerste is het materiaal een grote factor bij het aanschaffen van een tuinhuis. Tegenwoordig speelt duurzaamheid natuurlijk een steeds grotere rol. Dankzij duurzame materialen gaat jouw huisje niet alleen langer mee, maar minimaliseer je ook nog eens de milieu-impact van de productie ervan. Daarom is het belangrijk om te kijken naar duurzame materialen voor het huisje. Dit zijn bijvoorbeeld hout dat komt van langzaam groeiende bomen dat is voorzien van het FSC-keurmerk. Voor het dak kun je een systeem laten installeren, waardoor regenwater opgevangen kan worden en je dit weer kunt gebruiken voor de tuin. In sommige Groningse gemeenten kun je hier zelfs subsidie voor krijgen.

2. Bespaar energie

Als tweede is het belangrijk om voor een zo energie-efficiënt mogelijk tuinhuis te kiezen. De energieprijzen zijn de laatste tijd erg aan het fluctueren. Daarom is het verstandig om te kijken naar oplossingen waarmee je zo weinig mogelijk energie verbruikt. En uiteraard is dat natuurlijk ook nog eens een stuk beter voor het milieu. Een manier waarop je energie kunt besparen is door de muren, het dak en eventueel de vloer te (laten) voorzien van isolatie. Hierdoor zal de warmte beter binnen blijven in de winter, maar blijft het er ook lekker koel in de zomer. En dat is toch precies wat je met een tuinhuis wilt realiseren?

3. De locatie

De plaatsing van het huisje kan veel invloed uitoefenen op de uitstraling en het ruimtegevoel van je tuin. Vind je het bijvoorbeeld belangrijk dat er voldoende tuin en dus buitenruimte overblijft? Dan is het aan te raden om het huisje meer in een hoek van de tuin te plaatsen. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar lichtinval. Komt er nog voldoende zonlicht in de tuin door de plaatsing van het huisje? En komt er ook nog voldoende licht in het huisje zelf? Denk dus allereerst goed na over waar je de extra ruimte voor wilt gaan gebruiken, zodat je het aantal ramen en de plaatsing hiervan hierop kunt aanpassen. Probeer dit zelf maar eens via de 3D-configurator van Woodpro Nederland.

Foto: bike4fun/Pixabay