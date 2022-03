Waarom bezwaar tegen de WOZ-waarde interessant kan zijn

GRONINGEN – Iedereen die in Nederland een huis huurt of heeft gekocht, krijgt te maken met de WOZ-waarde ervan. Wat is dat precies? En waarom kan het interessant zijn om bezwaar te maken tegen de zogeheten WOZ-beschikking?

Ieder jaar schat de gemeente wat de waarde is van jouw woning, dat wordt ook wel de WOZ-waarde genoemd (waardering onroerende zaken). Wanneer je een koophuis hebt, wordt deze WOZ-waarde gebruikt om de hoogte van bijvoorbeeld je belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de afvalstoffenheffing. Maar ook bij een huurhuis is de WOZ-waarde van belang, die bepaalt namelijk onder andere de hoogte van de maandelijkse huur. Een correcte WOZ-waarde is voor zowel woningeigenaren als huurders dus van groot belang.

WOZ-waarde incorrect? Gratis bezwaar maken

Toch hoeft dat niet te betekenen dat de WOZ-waarde altijd correct is. Gemeenten schatten de WOZ-waarde namelijk aan de hand van een taxatie en die zou in sommige gevallen wel eens te hoog (of te laag) kunnen zijn. En dat heeft vervolgens weer een effect op de hoogte van de bedragen die jij moet betalen. Vermoed je daarom dat de WOZ-waarde van jouw woning te hoog is ingeschat? Dan kun je bijvoorbeeld gratis WOZ bezwaar maken om te kijken of de schatting naar beneden kan worden bijgesteld. Maar om bezwaar te maken, zul je wel binnen een bepaalde termijn moeten handelen.

De waarde op 1 januari

Ieder jaar opnieuw bepalen gemeenten de waarde van alle onroerende zaken (WOZ waarde) en dus ook van jouw woning. De gemeente stelt de WOZ waarde van jouw woning vast op basis van de geschatte marktwaarde. In 2022 wordt de schatting van 1 januari vorig jaar gebruikt om de waarde vast te stellen. Deze waarde ontvang je aan het begin van elk jaar via een zogenoemde WOZ-beschikking. Denk je dat het bedrag dat in deze beschikking staat te hoog is? Of ben je simpelweg benieuwd of het lager kan? Dan kun je tot 6 weken na ontvangst bezwaar maken. Maar wie WOZ bezwaar Groningen wil maken, zal jaarlijks wel snel moeten handelen.

Gratis WOZ-bezwaar maken?

Ondanks dat het interessant kan zijn om bezwaar te maken, is het doorgaans niet iets wat je ieder jaar doet. En hoewel het niet ingewikkeld is, kost het wel vrije tijd. Wellicht dat daarom slechts 1-2 procent van ontvangers van een WOZ-beschikking bezwaar maakt. Gelukkig zijn er vandaag de dag diverse partijen die op basis van no cure, no pay kunnen helpen bij het indienen van een bezwaarschrift. Een specialist zal in dat geval opnieuw de waardering van de onroerende zaken voor je berekenen, zodat je de WOZ-waardes kunt vergelijken.

Foto: nattanan23/Pixabay