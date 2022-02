Waarom in de regio een aankoopmakelaar inschakelen?

GRONINGEN – Het is ontzettend handig om een professional in te schakelen die de belangen van jou als koper behartigt; een aankoopmakelaar. Als woningzoekende is het vaak onduidelijk wat de rol van de verkopend makelaar precies is.

Het kan voor de woningzoekende overkomen alsof de verkopend makelaar ook opkomt voor de belangen van de woningzoekende. Dit is echter nooit het geval. De makelaar behartigt altijd de belangen van óf de verkoper, óf de koper. Het is niet mogelijk om bij een woning de belangen van beide partijen te behartigen. Een makelaar is dus nooit onpartijdig.

Verkopend makelaar & aankopend makelaar

De makelaar die de woning te koop aanbiedt, is de verkopend makelaar en treedt op namens de verkoper. De verkoopmakelaar behartigt de belangen van de verkoper en doet er alles aan om de woning voor een zo hoog mogelijke prijs en de beste voorwaarden te verkopen.

Neem bijvoorbeeld een aankoopmakelaar in Groningen. Die treedt op namens de koper en neemt het gehele aankooptraject uit handen. Zo bekijkt de makelaar de waarde van de woning, de juridische aspecten en de bouwkundige staat. De makelaar voert de onderhandelingen met de verkopend makelaar en probeert zo voor de koper een zo laag mogelijke prijs onder de meest gunstige voorwaarden te bedingen.

Makelaar aangesloten bij een branchevereniging

Wil je een aankoopmakelaar inschakelen, let er bij het kiezen van een aankoopmakelaar dan op dat deze is aangesloten bij een branchevereniging. In Nederland hebben we 3 grote brancheverenigingen in de woningmakelaardij: VBO makelaars, VastgoedPro en de NVM. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is de grootste belangenvereniging van Nederland. Een makelaar die is aangesloten bij een branchevereniging biedt jou meer kwaliteit en zekerheid.

Waarom een aankoopmakelaar inschakelen?

Een aankoopmakelaar inschakelen kan je in vele gevallen helpen. Alle expertise die je zelf niet hebt op het gebied van een huis kopen, worden aangevuld door de aankoopmakelaar. De aankoopmakelaar heeft veel ervaring en kennis opgedaan in de tijd dat hij werkzaam is. Ook is het belangrijk dat hij zich niet door emoties laat leiden maar dat hij zakelijk naar de woning kijkt. Hij ziet dingen die jij misschien over het hoofd ziet en helpt je met het maken van een verstandige keuze. Uiteraard neemt de aankoopmakelaar ook alle juridische en administratieve werkzaamheden uit handen. Een aankoopmakelaar inschakelen is in de meeste gevallen dan ook een verstandige keuze.

De voordelen van een aankoopmakelaar

Een aankoopmakelaar heeft meer kennis en ervaring in onderhandelingen

Een aankoopmakelaar behoedt je voor het kopen van een ‘kat in de zak’

Een aankoopmakelaar is niet emotioneel betrokken en blijft zakelijk

Een aankoopmakelaar neemt je de juridische en administratieve rompslomp uit handen

Tip! Als een andere partij al een bod heeft uitgebracht op de woning die je graag wilt aankopen, is het zeker aan te raden om een aankoopmakelaar in te schakelen. Juist doordat je de woning graag wilt hebben bestaat de kans dat je je laat leiden door emotie en te veel voor de woning betaalt. Jouw makelaar zal een goede afweging maken tussen de risico’s en een goede prijs.

Foto: Mart Production/Pexels