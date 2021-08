Waarom mini inbouwspotjes zo handig zijn

GRONINGEN – LED-verlichting wordt in Nederland steeds meer toegepast in huizen, kantoren en in tuinen. Want naast dat het een mooie verlichting geeft, zitten er een aantal leuke voordelen aan ten opzichte van de wat meer ouderwetse lichtbronnen. We kennen LED-verlichting hoofdzakelijk van inbouw- en opbouwspots, lichtslangen en ledstrips, maar LED-lampen zijn er vandaag de dag in allerlei soorten, tinten en maten. Zo bestaan er bijvoorbeeld ook mini inbouwspots die door hun kleine omvang een paar pluspunten hebben in vergelijking tot de standaard formaat LED-spots. En er zijn zelfs kleine inbouwspotjes met een al ingebouwde transformator. In dit artikel lees je in waarom en in welke situaties deze mini inbouwspotjes erg handig kunnen zijn.

Goed voor het milieu

De meeste mensen weten inmiddels dat de ouderwetse gloeilampen niet zo zuinig zijn. De afgelopen jaren is dit type lamp dan ook voor een groot deel uit de winkels verdwenen, net als sommige halogeenverlichting overigens. Desondanks branden er in een gemiddeld Nederlands huishouden vaak nog wel een aantal gloeilampen en/of halogeenlampen. En dat is zonde, want hierdoor betaalt men niet alleen een hogere prijs qua energiekosten, ook is het meer belastend voor het milieu. Een groot voordeel van LED-verlichting is namelijk dat het beter is voor het milieu. En dat geldt zeker ook voor mini inbouwspotjes. Een LED-lamp is namelijk duurzaam doordat het maar liefst 90 procent zuiniger is in vergelijking tot een gloeilamp. En vergeleken met een halogeenlamp verbruikt LED ook al 85 procent minder stroom. Door dat extreem lage energieverbruik en de lange levensduur ben je op termijn dus goedkoper uit met LED. En daar profiteer je niet alleen zelf van, maar het is ook goed voor het milieu.

Ideaal voor kleine ruimtes

Een tweede voordeel van mini inbouwspotjes is dat ze qua grootte perfect zijn voor kleine ruimtes of ruimtes met een verlaagde plafond. Ruimtes met een laag plafond hebben namelijk weinig ruimte voor reguliere inbouwspots. In zulke situaties zijn mini inbouwspots dus erg handig. Deze zijn namelijk voorzien van een lage inbouwdiepte, waardoor plafonds die normaal gesproken te weinig ruimte zouden hebben voor LED-spots nu alsnog van spots kunnen worden voorzien. De armatuur zit trouwens bij de spot in, waardoor er geen grote gaten in het plafond geboord te hoeven worden en de verlichting dus op een subtiele manier kan worden weggewerkt. Zo blijven de plek van de LED-spots en de spotjes zelf mooi met elkaar in verhouding. Bovendien hoef je niet bang te zijn dat je met een kleinere spot te weinig licht krijgt, want doordat de ruimte ook kleiner is past het precies. Met een mini inbouwspot op de juiste plaats zorg je simpelweg voor een goede en stijlvolle oplossing. En plaats je er meerdere exemplaren in één ruimte, dan zorgt dat voor een gezellig en uniek effect.

Eenvoudig te plaatsen

Een derde voordeel is dat mini inbouwspots erg eenvoudig te plaatsen zijn. Je kunt natuurlijk een monteur vragen om ze te installeren, maar vrijwel iedereen zou dit ook makkelijk zelf kunnen. Want wanneer de gaten al geboord zijn en de elektrische bedrading reeds is gelegd, kun je de spots namelijk zo in het plafond klikken. Maar ook als dat nog niet is gedaan, kan het een simpel klusje zijn. Zorg in dat geval dat je de spots in huis hebt en voorzien bent van het gereedschap om de gaten te boren. Teken uit waar je de spots wilt hebben en voorzie het plafond voorzichtig van het aantal benodigde gaten met behulp van een decoupeerzaag of zevengatenzaag. Schakel de stroom uit en plaats een (opbouw)wandcontactdoos boven het plafond, sluit de driver daarop aan en zorg dat alle spots aan de hand van een aansluitsnoer aan deze driver aan worden gesloten. That’s it! Kom je er niet uit? Schakel dan een vakman in die de klus voor jou in een handomdraai kan klaren.

Foto: Steven Ungermann/Unsplash