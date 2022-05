Waarom zou je een hypotheek wel of niet oversluiten?

GRONINGEN – Hoewel iemand in het verleden bewust gekozen heeft voor het afsluiten van een hypotheek, bijvoorbeeld bij Rabobank of ING, wil dat niet zeggen dat dit nog steeds de beste keuze is. Je kan je oude hypotheek echter oversluiten of omzetten. Waarom zou je je huidige hypotheek oversluiten? Het oversluiten van je Rabobank-hypotheek óf de hypotheek bij een andere soortgelijke bank doe je om één of meerdere onderstaande redenen.

1. Banken zijn niet onafhankelijk

Huisbanken, zoals bijvoorbeeld de Rabobank of ABN AMRO, adviseren doorgaans alleen hun eigen producten. Hierdoor zijn jouw maandlasten waarschijnlijk niet zo laag als ze mogelijk zouden kunnen zijn. Een onafhankelijk adviseur vergelijkt daarentegen meerdere hypotheekverstrekkers op rentes en voorwaarden.

2. Hypotheekvorm veranderen

Veel oude hypotheken hebben een verouderde vorm, zoals de beleggingshypotheek, levenhypotheek of aflossingsvrije hypotheek. Hiermee los je misschien niet genoeg af, waardoor je op de einddatum mogelijk niet je volledige hypotheek hebt afgelost.

3. Besparen op je maandlasten

De hypotheekrentes lijken op dit moment weer wat te stijgen, maar wie nog een rente boven de 3 procent hebt zou nog steeds kunnen besparen door zijn of haar hypotheek over te sluiten naar een nieuwe hypotheek met de laagste rente.

4. Je overwaarde opnemen

Bij een oversluiting is het mogelijk om overwaarde van een woning op te nemen of in te zetten voor een verbouwing. Op die manier kun kan een woning bijvoorbeeld worden verduurzaamd, zodat daarmee weer aanspraak gemaakt kan worden op mogelijke subsidies.

Onafhankelijk hypotheekadvies

Doorgaans hanteren huisbanken, zoals SNS Bank en Rabobank, hogere rentes dan andere hypotheekverstrekkers. Dit komt waarschijnlijk omdat banken weten dat de klanten die reeds een betaalrekening bij hun hebben uit gemakzucht hoogstwaarschijnlijk klant zullen blijven. Als iemand zijn of haar hypotheekopties wil onderzoeken, dan kan een onafhankelijk adviseur daarbij helpen. Deze adviseert namelijk meerdere hypotheekverstrekkers met verschillende rentes en producten.

Door een hypotheek over te sluiten kan iemand over de gehele looptijd mogelijk duizenden euro’s besparen op zijn of haar maandlasten. Daarnaast is er soms meer mogelijk naar aanleiding van een zogenoemde hypotheekcheck. Ontdek bijvoorbeeld hoeveel geld kan worden vrijgemaakt met een oude (Rabobank) hypotheek bij oversluiten. Maar let op, geld lenen kost geld. Dus laat je altijd adviseren door een of meerdere onafhankelijke experts.

Foto: nattanan23/Pixabay