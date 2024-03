‘Warmtepomp vooral populair in noordelijke provincies’

GRONINGEN – In het afgelopen jaar zijn warmtepompen, apparaten die huizen verwarmen op een milieuvriendelijke manier, vooral populair geworden in de noordelijke provincies van Nederland: Drenthe, Friesland en Groningen. Dat schrijft RTL Nieuws op basis van het Warmtepomp Trendrapport, opgesteld door Dutch New Energy Research.

Uit het rapport blijkt dat er in de noordelijke provincies gemiddeld drie warmtepompen worden geplaatst per 1.000 inwoners, met financiële steun van de overheid. In gebieden zoals de Randstad en Flevoland zijn er minder dan twee warmtepompen per 1.000 mensen geïnstalleerd. Voor het rapport heeft Dutch New Energy Research gegevens gebruikt van het eerste half jaar van 2023 en het instituut voorspelt dat deze trend niet drastisch zal veranderen voor de rest van het jaar. Dit wordt bevestigd door het grote aantal offerte- en adviesverzoeken via WarmtepompGroningen.com, het onafhankelijke warmtepomp vergelijkingsplatform voor huiseigenaren in Groningen.

All electric en hybride warmtepompen

Dit jaar worden naar schatting zo’n 120.000 warmtepompen geplaatst in bestaande Nederlandse woningen. Ongeveer de helft van deze pompen werkt op elektriciteit, terwijl de andere helft zogenaamde hybridewarmtepompen zijn, die nog steeds een beetje gas nodig hebben.

Doel ruimschoots overschreden

Het vorige doel van de regering was om tussen 2022 en 2024 zo’n 125.000 warmtepompen te installeren, en dit doel is nu al ruimschoots overschreden. Als we ook nieuwbouwwoningen meerekenen, komt het totale aantal geïnstalleerde warmtepompen dit jaar uit op ongeveer 167.000.

Daling van traditionele cv-ketels

Opvallend is dat het aantal nieuwe traditionele cv-ketels dit jaar voor het eerst lijkt te dalen. Als de trend van het eerste halfjaar doorzet, zullen er dit jaar ongeveer 300.000 cv-ketels worden verkocht, terwijl dat er in 2022 nog 440.000 waren. Deze daling kan deels worden verklaard door de groeiende populariteit van warmtepompen en het feit dat het langer duurt om een warmtepomp te installeren, waardoor er minder tijd overblijft voor traditionele cv-installaties.

Warmtepomp subsidie speelt mee

Meer dan 80 procent van de warmtepompen die worden geplaatst, wordt gesubsidieerd door de overheid. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor bestaande huizen, niet voor nieuwbouw. Vooral in de noordelijke provincies wordt veel gebruik gemaakt van deze subsidie. Onlangs kondigde het Rijk in samenwerking met verschillende Groningse gemeenten en gemeenten in Noord-Drenthe onlangs een nieuwe subsidie aan van maar liefst 1,65 miljard euro.

Kortere terugverdientijd

Het is niet verrassend dat warmtepompen vooral populair zijn buiten de Randstad, omdat daar meer vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen zijn. Voor dit soort huizen is de terugverdientijd van een warmtepomp gunstiger dan voor kleinere woningen, zoals appartementen, die ook op andere manieren kunnen worden verwarmd.

Warmtepomp verplicht

Vanaf 2026 wordt het verplicht om een warmtepomp te installeren als je je oude cv-ketel vervangt. Er zijn twee opties: een volledig elektrische warmtepomp of een hybride variant die nog steeds een cv-ketel nodig heeft. De hybride variant is goedkoper, maar je bespaart nog steeds veel op je gasrekening.

Uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen op deze nieuwe regel, zoals appartementen, monumentale panden en woningen die binnen tien jaar op een warmtenet worden aangesloten. In deze gevallen kan het lastig zijn om een warmtepomp te installeren vanwege beperkingen in ruimte of historische waarde.

Foto: HarmvdB/Pexels