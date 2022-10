Wat is een woonverzekering? En welke heb je nodig?

GRONINGEN – Zijn jouw spullen verzekerd in het geval brand? En is dat ook verplicht bij een huurwoning? In dit artikel lees je meer over het hoe en wat van woonverzekeringen.

We hebben allemaal wel eens een nieuwsbericht gelezen over een huis in de buurt waarbij is ingebroken of waarbij de woning door een brand in vlammen is opgegaan. We achten de kans klein dat het ons zelf overkomt. En hoewel de waarschijnlijkheid per stad, dorp of zelfs per wijk of straat verschilt, zou het ons allen natuurlijk kunnen overkomen. Gelukkig kunnen we inbraak en brand voor een groot deel voorkomen, bijvoorbeeld door goede inbraak- en brandbeveiliging. Maar mocht het onverhoopt toch gebeuren, dan wil je de boel wel goed verzekerd hebben.

Woonverzekering

Een ​​woonverzekering afsluiten kan alle stress en zorgen wegnemen die te maken hebben met brand en inbraak. Met zo’n verzekering ben je namelijk verzekerd tegen schade aan de woning door brand, storm of waterschade. Ook de inboedel is hierbij inbegrepen. Dat komt omdat een woonverzekering uit meerdere type verzekeringen bestaat, zoals een opstal- en inboedelverzekering. Eigenlijk is een woonverzekering dus puur en alleen een verzamelnaam voor allerlei verzekeringen op het gebied van wonen. En wie zichzelf wil ontzorgen op het gebied van wonen doet er verstandig aan om een of meerdere woonverzekeringen af te sluiten (en in sommige gevallen is dit zelfs verplicht).

Opstalverzekering

Een goede woonverzekering bestaat zoals eerder aangegeven onder andere uit een opstalverzekering. Hierbij wordt enkel de schade gedekt die je niet zelf veroorzaakt hebt, denk aan brand- en stormschade (vanaf windkracht 7), ontploffingsschade, blikseminslag, vorstschade en neerslag, wateroverlast, inbraak en diefstal. Wanneer je zelf schade veroorzaakt, zoals het instorten van het dak door te weinig onderhoud of het laten vallen van een zwaar object waardoor de vloer beschadigd raakt, dan ben je dus niet verzekerd. En voor wie een eigen huis heeft is een opstalverzekering afsluiten bovendien verplicht.

Inboedelverzekering

De andere woonverzekering is de inboedelverzekering, waarbij je -zoals de naam al doet vermoeden- de inboedel van je woning laat verzekeren. Dit zijn spullen die niet aan je huis vastzitten, zoals meubels en gordijnen, maar ook dingen als sieraden en witgoed. Maar in sommige gevallen zijn ook zaken verzekerd die zich buiten het huis bevinden, zoals tuinmeubilair. In elk geval keert een inboedelverzekering uit bij brand en inbraak of beroving en schade door brand, storm, water en bliksem. Maar net als bij een opstalverzekering wordt er geen schade vergoed dat zelf -al dan niet wegens achterstallig onderhoud- is veroorzaakt.

Foto: ugglemamma/Pixabay