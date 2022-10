Wat is het verschil tussen een PVC-vloer en een parketvloer?

GRONINGEN – Wanneer je in een nieuw huis gaat wonen, ongeacht of het een huur- of koophuis is, moet je doorgaans zelf een vloer uitzoeken en aanschaffen. Een dat is vaak een flinke investering, dus is het van belang dat je echt tevreden bent met de vloer. Wat betreft vloeren zijn er verschillende materialen en soorten waar je uit kunt kiezen. In dit artikel lees je wat het voornaamste verschil is tussen een PVC-vloer en een parketvloer, omdat dit tegenwoordig de twee meest gekozen vloeren zijn.

Het materiaal

Eén van de grootste verschillen tussen een PVC-vloer en een parketvloer is het materiaal. Parketvloeren worden namelijk van hout gemaakt, terwijl PVC-vloeren voornamelijk van kunststof worden gemaakt. Met een PVC-vloer heb je dus de look-and-feel van een houten vloer, zonder de bijkomende nadelen ervan. Een houten vloer vergt namelijk redelijk veel onderhoud en kan na verloop van tijd uitzetten of verkleuren.

Minder kosten

Wanneer je kiest voor een PVC-vloer heb je voor minder kosten een vloer met een langere levensduur. PVC zal namelijk niet verkleuren of uitzetten. Bovendien hoef je het niet eens in de zoveel tijd te behandelen met een olie of wax, zoals dat bij een parketvloer wel nodig is. Je kunt een PVC-vloer namelijk gewoon dweilen en stofzuigen en dat is al voldoende. Je bespaart op de lange termijn dus ook op de kosten.

Geluiddempende werking

Een ander groot voordeel van een PVC-vloer is dat deze geluiddempend is. Als je in een flat of appartementencomplex woont, is een PVC-vloer dus ideaal. Zo zullen je onderburen minder snel last hebben van geluiden uit jouw woning, waardoor je hier minder op hoeft te letten. Uiteraard wel in combinatie met een goede ondervloer.

Geschikt voor vloerverwarming

Naast dat PVC-vloeren geluiddempend zijn, zijn ze eveneens warmte doorlatend. Dit maakt PVC-vloeren geschikt om bovenop een vloerverwarming te plaatsen. Het PVC past zich namelijk aan aan de omgevingstemperatuur, waardoor het de warmte van de vloerverwarming door zal laten. Heb je vloerverwarming in huis óf wil je dat in de nabije toekomst wellicht laten installeren? Dan zou PVC de betere keus zijn.

Goedkoop PVC-vloer kopen

Zoals je merkt, zitten er veel voordelen aan een PVC-vloer. Wanneer je voorheen echter een vloer van goede kwaliteit wilde, konden de kosten hiervoor vrij hoog oplopen. Gelukkig zijn er door hun populariteit tegenwoordig veel meer soorten PVC-vloeren op de markt, waardoor je tegenwoordig goedkoop een PVC-vloer kopen kan.

Foto: 4639459/Pixabay