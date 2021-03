Wat is het voordeel van kunstgras in je tuin?

GRONINGEN – Kunstgras lijkt steeds vaker gebruikt te worden ter vervanging van echt gras in tuinen en terrassen. Waarom is kunstgras zo populair? En wat zijn de voordelen van kunstgras in een tuin of terras?

Wat is kunstgras?

Kunstgras is een kunstmatig alternatief voor natuurlijk gras. Kunstmatig gras wordt vaak gebruikt als sportveld wanneer echt gras niet toereikend is, bijvoorbeeld omdat het veld te beschut ligt. Veel verschillende sporten als voetbal, rugby, honkbal en softbal kunnen op een kunstgrasveld worden gespeeld. Maar ook een woonomgeving, zoals een tuin of (dak)terras, worden steeds vaker vervangen door kunstgras. Wat zijn de voordelen van kunstgras in een tuin?

Onderhoudsvrij

Het grootste voordeel van een kunstgrasveld is waarschijnlijk dat het onderhoudsvrij is. Een echt grasveld vereist veel onderhoud: van maaien en wateren tot het verticuteren en verwijderen van onkruid of engerlingen. Wie een natuurlijk grasveld in goede staat wil houden, zal dit goed en vaak moeten verzorgen. Kunstgras verlost je vrijwel van alle vormen van onderhoud. Met kunstgras hoef je namelijk nooit meer het gras te maaien. Met kunstgras hoef je alleen nog maar te genieten van je tuin!

Perfecte staat en kleur

Een ander voordeel van hoogwaardig en kwalitatief kunstgras is dat het altijd in perfecte staat verkeert. Kunstgras is volledig gestabiliseerd, wat betekent dat het UV-verkleuring tegengaat. Kunstgras is dus goed beschermd tegen verkleuring door langdurig zonlicht. Daarnaast is kunstmatig gras zo ontworpen, dat het bestand is tegen onder meer regen, wind en (grof) gebruik. Een kwalitatief kunstgrasveld raakt dus niet snel beschadigd en gaat over het algemeen jaren mee.

Niet van echt te onderscheiden

De populariteit van kunstgras kan worden verklaard door het feit dat het er levensecht uitziet. Kunstmatig gras is vandaag de dag namelijk haast niet meer van een echt te onderscheiden. Door de jaren heen is kunstgras zo ontwikkeld, dat het dezelfde textuur en structuur heeft als natuurlijk gras. Met kunstgras is het gras nooit meer groener aan de overkant en kun je het hele jaar door, ongeacht seizoen, genieten van een groene en verzorgde tuin.

Schoon, zacht en droog

Dankzij kunstgras is je tuin, terras of gazon nooit meer afhankelijk van weersomstandigheden en seizoenen. In een regenachtig land als Nederland hoef je je ook geen zorgen te maken over de waterafvoer. Veel kunstgrassoorten hebben namelijk een ingebouwd drainagesysteem, waardoor het water soms nog sneller wegloopt dan bij een natuurlijk grasveld. En mocht het gras toch vies raken, dan maak je het simpel en snel schoon met een sopje of speciale kunstgrasreiniger.

Foto: jeonsango/Pixabay