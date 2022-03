Wat kun je doen tegen de alsmaar stijgende gasprijzen?

GRONINGEN – De gasprijzen blijven helaas alsmaar stijgen. Dit zul je al snel merken wanneer je de energierekening ontvangt. Er wordt voor veel dingen in huis gas gebruikt. Toch zijn er een aantal dingen die je kunt doen om het gasverbruik van je woning te verminderen. Op deze manier kun je besparen op de energierekening en zal je geld overhouden voor andere zaken.

1. Minder stoken

De meest genoemde oplossing om de energierekening te verminderen, is om minder te stoken. De verwarming moet natuurlijk constant verwarmd worden en we zijn al snel geneigd om de verwarming toch een tandje hoger te zetten. Als je minder stookt, verbruik je minder gas, maar wordt het natuurlijk ook minder warm in huis. Je kunt dit weer compenseren door bijvoorbeeld een lekker warm huispak te dragen, of door een (elektrische) deken te gebruiken.

2. Gebruik radiatorfolie

Een andere oplossing die goed werkt om te besparen op gas, is om radiatorfolie te gebruiken. Radiatorfolie zorgt ervoor dat de warmte die normaal gesproken verloren gaat naar de muur, nu juist de ruimte in wordt geleid. Dit folie kun je of aan de muur, of aan de verwarming bevestigen. Hierdoor zul je merken dat je de verwarming een stuk lager hoeft te zetten om evenveel warmte te creëren dan zonder folie.

3. Energieleverancier

Wist je dat je vaak alleen al kunt besparen door voor een andere energieleverancier te kiezen? Je kunt op diverse vergelijkingssites jouw pakket vergelijken met allerlei andere opties. Vervolgens kun je zien wat voor jouw situatie de beste optie is. Vaak zie je dat je betaalt voor dingen waar je eigenlijk geen gebruik van maakt. Bovendien krijg je tegenwoordig vaak een speciale aanbieding of een cadeau wanneer je overstapt van energieleverancier. Het is dus aan te raden om de aanbiedingen goed in de gaten te houden.

4. Investeer in zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een uitstekende oplossing om de energierekening te verminderen. Echter is dit van alle oplossingen wel de duurste. Het is bij zonnepanelen wel zo dat je deze investering natuurlijk meer dan terug zal verdienen op de lange termijn. De energieprijzen zullen de komende jaren zeker niet gaan dalen, dus hoe eerder je investeert, hoe meer je zal besparen. Vaak kun je ook een subsidie aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen, waardoor deze oplossing steeds aantrekkelijker wordt.

Foto: Wesley Tingey/Unsplash