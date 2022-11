Wat mag er niet ontbreken uit jouw achtertuin?

GRONINGEN – Een huis met een tuin is de droom van veel mensen. Een tuin geeft immers een privéruimte buiten. Het is een plek voor frisse lucht of om gezellig samen te zitten. Op warme zomeravonden zoek je verkoeling in de achtertuin, zodat je niet binnen hoeft te zitten. Wil je weten hoe je jouw achtertuin goed kan inrichten, lees dan dit artikel.

Een gezellige zithoek

De achtertuin wordt door vrijwel iedereen gebruikt om gezellig samen buiten te zitten. Een leuke zithoek mag dus niet ontbreken. Schaf een lounge set aan of stel er zelf eentje samen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bank of verschillende tuinstoelen. Koop ook zeker een tafeltje, zodat je hier je eten en drinken op kan zetten. Dit kan een eettafel zijn, maar je kan ook kiezen voor een laag bijzettafeltje.

Sfeerverlichting

Wil je jouw achtertuin gezellig maken, zorg dan voor de juiste verlichting. Wanneer je kiest voor warmere kleuren, zoals oranje en roze, zorgt dit voor meer sfeer in jouw achtertuin. Dit maakt het terrein heel gezellig voor een avondje buiten. Wil je ook in de koudere maanden genieten van jouw achtertuin, dan kan je ervoor kiezen om kachels aan te schaffen. Deze verwarmen een gedeelte van de tuin en stralen ook licht uit. Je geniet zo nog langer van je achtertuin.

Een vuurkorf

Ook gezellig in de achtertuin: een vuurkorf. Je moet hier wel de juiste tuin voor hebben, want je moet rekening houden met de rook en het geluid. Een vuurkorf geeft natuurlijk de ultieme gezellige sfeer die jij in je achtertuin wil hebben. Zorg ervoor dat de korf op een veilige plek staat en dat je weet hoe je deze aan moet steken. Kijk ook naar welke kant de wind staat en zorg ervoor dat je buren niet met een tuin vol rook komen te zitten. Bovendien is het belangrijk dat je weet hoe je het vuur moet doven en hoe je ongelukken met vuur zo goed mogelijk kan voorkomen.

Een ligstoel

Wil je helemaal tot rust komen in je tuin, dan mag een ligstoel natuurlijk niet ontbreken. Hierop geniet je lekker van het zonnetje met een boek in je hand of met muziek op de achtergrond. Heb je er ruimte voor, koop er dan meerdere zodat je met andere mensen tegelijk kan genieten van een ontspannen momentje in de achtertuin. Wil je zelf bepalen hoe je ligt, kies dan voor een ligstoel die verstelbaar is. Zo kies je er zelf voor om helemaal plat te liggen of om de rugleuning in een hoek te zetten.

Foto: stux/Pixabay