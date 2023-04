Wat mag niet ontbreken in jouw Groningse keuken?

GRONINGEN – De één loopt er helemaal warm voor en de ander loopt er liever hard van weg: high-tech snufjes in de keuken. Anno 2023 valt je hele huis slim in te richten, en hoef je al niet eens meer van de bank te komen om de lamp aan te doen. Een ouderwetse eierwekker gebruiken tijdens het bereiden van je favoriete recept? Ben je gek! Google Home houdt de tijd wel voor je in de gaten. Daarnaast zijn er nog een aantal trends op het gebied van keukenapparatuur. In dit artikel zetten we een paar van de laatste trends voor je op een rijtje. Lees dus snel verder!

Afzuigkappen zijn verleden tijd

Bladafzuiging of kookveldafzuiging is de nieuwe afzuigkap. Geen groot, lomp apparaat boven je fornuis of inductiekookplaat, maar afzuiging die is ingebouwd in de kookplaat zelf. Het grote voordeel van deze vorm van afzuiging is dat het systeem zich veel dichter bij de pan bevindt, waardoor geur, stoom en damp direct vanuit de pan het afzuigkanaal ingaan. En, ook niet geheel onbelangrijk, het ziet er ook nog eens heel strak uit.

Bruisend water zo uit de kraan

De Quooker waarbij kokend water rechtstreeks uit de kraan komt kennen we inmiddels wel. Dit snufje valt al even niet meer onder de nieuwste trends. Maar misschien wist je nog niet dat er tegenwoordig ook kranen op de markt zijn die bruisend water produceren? Bubbels uit de kraan. Voordat verfrissende glas bubbelranja op een zomermiddag, in een mum van tijd op tafel.

En ga zo nog maar even door…

Naast high-tech afzuigsystemen en bruisend water uit de kraan zijn er nog veel meer snufjes die in een moderne keuken niet meer weg te denken zijn. Denk aan wijnkoelers, stoomovens, ingebouwde ijsblokjesmachines in een koel-vriescombinatie en ga zo nog maar even door. Denk je erover om een keuken te kopen bij Mandemakers of een andere keukenspecialist? Dan ben je er in ieder geval van verzekerd dat je genoeg keuze hebt. Op het gebied van apparatuur, design en functionaliteiten.

Je hoeft natuurlijk niet direct je hele keuken te vervangen. Misschien is het raamwerk van je huidige keuken nog helemaal prima. Onderzoek in dat geval ook eens de mogelijkheden voor het vervangen van een aantal ingebouwde apparaten in je huidige keuken. Want ook dat kan voelen als een hele nieuwe keuken! Welke high tech trend ga jij doorvoeren in je keuken ontwerp?

Foto: KrysMantovani/Pixabay