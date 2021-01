Water in de meterkast! Wat doe je?

GRONINGEN – Je staat te koken. De kinderen zitten voor de televisie. De hond ligt in zijn mand te ronken. En ineens is het donker. De kinderen gillen. ‘Rustig, rustig’, roep je, terwijl je hand in de lade zoekt naar de gasaansteker. Je vindt hem, draait het gas onder de pannen uit en loopt naar de kamer. De kinderen staan in de bank en je maant ze tot kalmte. Rustig doe je wat kaarsjes aan. In de kast ligt een zaklamp. Je flitst hem aan en loopt de gang in. Je opent de meterkast en schijnt op schakelaars. Je ziet dat de aardlekschakelaars zijn omgesprongen en… je ziet water!

Water en stroom: dodelijke combi

Water in de meterkast? Dan moeten de alarmbellen direct rinkelen. Water en stroom, dat is bepaald geen gelukkige combinatie. Water geleidt stroom namelijk erg goed, zeker als het kraanwater betreft. Dat heeft te maken met de samenstelling van dat water. Maar wat doe je als dat je overkomt, kortsluiting in de meterkast door een lekkage? In elk geval oppassen! Niet zomaar de aardlekschakelaars weer omzetten in elk geval, zeker niet als je met je voeten in het water staat. Dat kan namelijk een fatale afloop hebben!

Je hebt een lekdetectiespecialist nodig!

Bij een lekkage in de meterkast zal hoe dan ook de lekkage moeten worden opgespoord en gerepareerd vooraleer je met een gerust hart de stroom weer op de installatie kunt zetten. Om te bepalen waar het water vandaan komt – en waar dus het lek zit – heb je mogelijk een lekdetectiespecialist nodig. Je vindt een dergelijke professional eenvoudig via Lekkageprobleem Kwijt. Als het lek is gevonden, kan het gerepareerd worden. Vervolgens kan een installateur controleren of de elektrische installatie geen schade heeft opgelopen door het water. Als dat niet geval is, of aangetaste onderdelen zijn vervangen, dan kan de installatie weer in gebruik worden genomen.

Het lek vinden zonder slopen of breken

Het allerbelangrijkste is dus dat het lek gerepareerd wordt. Om de lekkage te kunnen dichten zal deze eerst moeten worden gelokaliseerd en dat is niet altijd eenvoudig. Water kiest namelijk altijd de gemakkelijkste weg om naar beneden te komen en dat is lang niet altijd de kortste weg! Waar het water lekt, wil dus niet zeggen dat dáár ook de lekkage zit. Het lek kan wel in de muur, het plafond of de vloer zitten. Daarin zijn namelijk veel leidingen keurig netjes weggewerkt. Een lekdetectiespecialist hoeft niet te breken of slopen om een lekkage te vinden. Hij gebruikt daarvoor diverse technieken.

Veel minder herstelkosten

Met een minuscule camera kan de lekdetectiespecialist op moeilijk bereikbare plaatsen komen. Hij kan een druktest uitvoeren, ultrasone metingen toepassen of met een infrarood-camera het lek opsporen. Soms past hij diverse methodes toe om heel nauwkeurig de locatie van het lek te kunnen bepalen. Hij kan dan ook aangeven wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren om het lek te (kunnen) repareren. Misschien moet er dan alsnog gebroken worden, maar omdat zo precies is bepaald waar het lek zit, kan er heel gericht worden gewerkt. Je kunt je voorstellen dat dat veel scheelt in herstelkosten!

Oorzaken lekkages vaak in de badkamer

Vaak komt een lekkage in de meterkast voort uit de badkamer. Soms is er een lekkende leiding of afvoer, maar veel vaker is het water dat via slechte of versleten kitranden naar beneden sijpelt. Via sleuven voor leidingen – ook elektraleidingen – kan het water dan in de meterkast terecht komen. In zo’n geval is het afdoende om alle kitranden te vernieuwen én te controleren of het water voor vervolgschade heeft gezorgd. Is dat niet zo, dan heb je geluk en kan na een controle weer stroom op de installatie worden gezet. Je hebt het lek boven!

Foto: Sebastian Pociecha/Unsplash