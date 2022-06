GRONINGEN – Wie onlangs een huis heeft gekocht, of zijn of haar woning binnenkort (opnieuw) wil gaan inrichten, weet dat een interieur pas écht af is met bijpassende raambekleding. Want naast zonwerende en eigenschappen, heeft de bekleding van het raam veel invloed op de sfeer en uitstraling van een interieur. Alleen al in de categorie jaloezieën zijn er ontzettend veel soorten om uit te kiezen. Welk type jaloezie past het beste bij jouw woning?

Wat is een jaloezie?

Een jaloezie is een zonwering die tegen of tussen een raam kan worden geplaatst. Het bestaat uit horizontale of verticale lamellen (stroken) die volledig kunnen worden gekanteld, zodat de hoeveelheid zonlicht van buiten kan worden beperkt of vergroot. Dat gebeurt aan de hand van een centrale bediening. Ook kunnen de lamellen vaak helemaal naar boven of beneden worden verplaatst, wat tevens voor meer privacy in huis kan zorgen.

Een jaloezie wordt doorgaans aan de binnenzijde van het raam geplaatst, maar het kan ook aan de buitenzijde óf tussen twee glasplaten in worden gehangen. In het laatste geval komt er weinig tot geen stof op de lamellen en hoeft deze dus niet of nauwelijks te worden schoongemaakt. Wie jaloezieen buiten ophangt, moet rekening houden met weersinvloeden. De meeste jaloezieën worden mede daardoor aan de binnenkant van het raam gehangen.

Hout of aluminium?

Eén van de eerste keuzes die gemaakt moet worden bij het aanschaffen van een jaloezie is het materiaal waarvan deze is gemaakt, kies je voor hout of aluminium? Een aluminium jaloezie is neutraal en past daardoor in ieder huis, met name bij een industrieel interieur of kantoor. Maar ook functioneel gezien voldoet een aluminium jaloezie aan de standaardeisen voor zonwering. En hoewel aluminium doorgaans grijs is, zijn aluminium jaloezieën tegenwoordig ook in andere kleuren beschikbaar.

Wie een meer klassieke of landelijke stijl zoekt, komt over het algemeen vaker uit bij houten jaloezieën. Maar in principe past een houten jaloezie bij ieder interieur, omdat het de stijl in een ruimte absorbeert en versterkt. Denk bijvoorbeeld aan de houten jaloezieën van Joe Benelli. Een ander voordeel van dit type jaloezie is dat het ook isolerend werkt: in de winter houdt het de warmte langer binnen en ‘s zomers houdt het de hitte juist beter buiten.

Elektrische jaloezieën

Zowel bij houten als aluminium jaloezieën kun je kiezen uit verschillende kleuren en breedtes van de lamellen. Maar daar houdt de keuze niet op. Zo kan er bijvoorbeeld ook nog gekozen worden voor verticale jaloezieën in plaats van horizontale. Dit type is vooral geschikt voor huizen met hoge ramen, die daardoor geaccentueerd worden. Daarnaast is het mogelijk om jaloezieën elektrisch (en eventueel via de app of auto) te bedienen. Wil je een smart home? Dan is dit zeker iets om over na te denken.

Foto: dedrie/Pixabay