Welke houtsoorten zijn het beste om mee te stoken?

GRONINGEN – Tijdens de winterdagen wordt het stoken met hout traditiegetrouw weer een activiteit van vele Nederlanders. Maar welke houtsoorten zijn het beste te gebruiken als openhaardhout?

Ondanks de zachte winter zijn de haarden en houtkachels in menig woning alweer aan gegaan. We gebruiken de warmte van het vuur bovendien niet alleen meer als sfeer- of bijverwarming, maar ook als hoofdverwarming. En dat kan ook prima, want het hout dat wordt verbrand geeft evenveel kooldioxide af als hout dat wordt afgebroken in de natuur. Hierdoor is stoken met hout dus ook nog eens milieuneutraal.

Welke houtsoorten?

In principe zijn alle houtsoorten geschikt om vuur mee te stoken. Wel heeft ieder type hout zijn unieke eigenschappen. De ene houtsoort vat sneller vlam, brand sneller op of zorgt voor meer rookontwikkeling dan de andere soort. En waar de ene houtsoort meer geschikt is voor het langer branden, is de ander juist beter voor het aanmaken van het vuur. Hoe dat komt heeft te maken met de hard- en dichtheid van het hout.

Dichtheid en hardheid

Zachte houtsoorten bevatten meer lucht en hebben een lagere dichtheid waardoor het sneller vlam vat. Harde houtsoorten hebben daarentegen minder lucht in het hout. Dit zorgt ervoor dat het moeilijker is aan te krijgen, maar als het eenmaal brand heb je er uren plezier van. Zowel zacht als hard haardhout kunnen elkaar dus aanvullen bij het aanmaken en het lang laten branden van jouw perfecte haardvuur.

Zacht haardhout

Om een haardvuur aan te maken zou je eerst gebruik kunnen maken van zacht hout, zoals hout van de els, berk, den of spar. Door de snelle verbranding geven de zachte houtsoorten sneller warmte af, waardoor ze prima geschikt zijn voor speksteenkachels of bijvoorbeeld accumulerende kachels. Van de zachte houtsoorten staat berkenhout bekend om de zeer schone ontbranding waarmee je vervuiling van het rookkanaal voorkomt.

Hard haardhout

Heb je het vuur eenmaal aan en wil je dat het lang blijft branden? Dan kun je het kiezen voor openhaardhout eiken, essen, of (haag)beuk. Deze harde houtsoorten zijn door hun hoge dichtheid ideaal. Wel zit er onderling verschil in de houtsoorten, zoals de hoeveel- heid as. Maar over het algemeen wordt er het meest gestookt met eikenhout. Simpelweg omdat het een goed vuur geeft.

Droog hout

Elke houtsoort heeft zijn voor- en nadelen, maar in alle gevallen is het belangrijk om te stoken met droog en schoon hout. Om openhaardhout echt goed tot zijn recht te laten komen, moet het zo’n 8 tot 12 maanden drogen. Pas dan geeft hout goede, levendige en knetterende vlammen. Wanneer het hout nog te nat is, zal het minder goed branden en meer spetteren.

Foto: adcvisual/Pixabay