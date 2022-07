Welke koelkast is het meest geschikt voor jouw huishouden?

GRONINGEN – Er zijn verschillende typen en modellen koelkasten op de markt te vinden. Welk type het beste bij jouw huishouden past, is bijvoorbeeld afhankelijk van de gezinsgrootte en welke opties je graag wilt. In dit artikel lees je meer over de verschillende typen koelkasten en de voor- en nadelen ervan.

Koel-vriescombinatie

Het bekendste model koelkast is wellicht toch wel de koel-vriescombinatie. Dit is een koelkast met een koeldeel en een vriesdeel, die beide een eigen deur hebben. Het koeldeel zit altijd boven en het vriesdeel onder, en het koelgedeelte is circa anderhalf keer groter dan het vriesdeel. Dit betekent dat je dus niet al te veel ruimte hebt om je gekoelde producten te bewaren. Maar vaak is de ruimte in een koel-vriescombinatie echter voldoende voor een huishouden tot en met vier personen.

Je kunt alleen niet je volledige weekboodschappen in het koeldeel kwijt, dus je zou in dit geval meerdere keren per week boodschappen moeten doen. Het vriesdeel van een koel-vriescombinatie is in verhouding daarentegen vrij groot. Dit is meer dan voldoende ruimte om maaltijden, vlees en vis in te vriezen, zodat je meer producten kwijt kunt en het dan wel zou kunnen redden om slechts één keer per week boodschappen te doen.

Amerikaanse koelkast

We zien in Nederland steeds meer invloeden vanuit Amerika terug. Zo kom je de Amerikaanse koelkast bijvoorbeeld steeds vaker tegen. Dit is een extra brede koelkast waarin het koel- en vriesgedeelte zich naast elkaar bevinden en beide een eigen deur hebben. In zo’n Amerikaanse koelkast kun je enorm veel producten kwijt en vaak hebben deze koelkasten extra opties, zoals een ijsblokjesmaker of een tap voor gekoeld drinkwater. Sommige modellen hebben hiervoor zelfs een waterreservoir. Bovendien heeft een Amerikaans model een erg luxe en strakke uitstraling.

Mini koelkast

Ben je op zoek naar een koelkast voor in de slaap- of badkamer? Bijvoorbeeld om medicijnen of verzorgingsproducten in op te bergen die koel bewaard moeten worden? Dan is een mini koelkast wellicht het meest ideaal. Zo’n koelkast neemt weinig ruimte in beslag, maar biedt toch genoeg inhoud voor meerdere producten. Je kunt het bijvoorbeeld ook voor flessen drank gebruiken, zoals alcohol. Of voor flessen water tijdens deze hete dagen. Een mini koelkast heeft doorgaans geen vriesvak, maar je kunt er soms wel ingevroren producten in bewaren zonder dat ze gaan dooien. Dat verschilt per mini koelkast, dus eigenlijk is het een heel divers apparaat die voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden.

Foto: mohamed_hassan/Pixabay