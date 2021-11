Welke soort tafel past bij jou?

GRONINGEN – Hoe weet je welke tafel geschikt is voor jou? Er komt veel bij kijken. Voorkeuren verschillen voor de ene vorm boven de andere vorm. Niet dat je voorkeur voor bepaalde designs of vormen er niet toe doet, maar er zijn een paar andere dingen die je in gedachten moet houden. Hieronder proberen we uit te leggen waar je op moet letten om het mooiste resultaat te krijgen bij het kiezen van je tafels.

Algemeen

De twee belangrijkste zaken die de vorm en functie van jouw tafel kunnen bepalen zijn de vorm en de omvang van je kamer of eethoek. En dan heb je de keuze van je salontafel, sidetable, bartafel en andere tafels. Je kunt ze allemaal op elkaar afstemmen in dezelfde stijl. Je zult opmerken dat bepaalde tafelvormen zich beter lenen voor bepaalde omstandigheden. Als je je interieur op een goede manier op elkaar afstemt, creëer je een mooie “flow” of “stroom” waardoor je kamer er beter uitziet en ook beter functioneert.

Daarom is het belangrijk om een set tafels bij elkaar te zien zoals in een winkel als Giga Meubel. Je ziet dan ook het effect van verschillende manieren om een ruimte in te richten. Afhankelijk van de stijl en sfeer die je zoekt, kun je rondkijken en inspiratie opdoen. We adviseren je om eens rustig te gaan kijken. Neem gewoon plaats aan de tafels om te kijken hoe het voelt ten opzichte van de plaatsing van de andere meubelen. Op die manier kun je je eigen huis inrichten zoals de voorbeelden in de winkel.

Rechthoekige tafels

Een rechthoekige tafelvorm is de meest voorkomende vorm, en daar is een goede reden voor. Vaak zijn kamers van oudsher ook rechthoekig. De rechthoekige eettafel bijvoorbeeld, kan ook een goede vorm zijn om meer dan vier personen te laten eten bijvoorbeeld. Als er een extra blad bij geleverd zit om de tafel te verlengen, mocht je extra gasten krijgen aan je tafel. Dat geldt ook voor salontafels en hangt af van het formaat van je bank. Je moet er langs kunnen lopen als de bank vol mensen zit.

Idealiter is de afmeting van een rechthoekige tafel tenminste 1 meter breed. Kleinere rechthoekige tafels kunnen goed werken in een smalle kamer. Houd er wel rekening mee dat als de tafel smaller is dan 100 centimeter, het moeilijk kan zijn om aan beide kanten couverts neer te zetten. Misschien heb je dan niet genoeg ruimte om het eten op tafel te krijgen. Als je toch liever een smalle tafel wilt hebben, dan zou je kunnen overwegen om het eten op een dressoir of sidetable te zetten, zodat je een soort lopend buffetje klaarzet en de gasten zichzelf aan hun eten kunnen helpen voor ze gaan zitten.

Vierkante tafels

Vierkante tafels staan het mooist in een vierkante kamer. Visueel geeft het een rustig beeld en dat kan heel mooi zijn als de ruimte ook vierkant is. Vierkante eettafels kunnen trouwens ook een uitstekende oplossing zijn als je moet variëren met het aantal eters aan tafel. Vierkante tafels zijn ook erg mooi in kamers met industriële stijl. Een vierkante tafel die met bijgeleverde extra tafelbladen kan worden uitgebreid als je veel eters krijgt. Een ander voordeel van vierkante tafels is dat ze gezellig zijn en een mooie oplossing om een klein aantal gasten gezellig te laten zitten. Vierkante salontafels zijn ook erg populair.

Ronde tafels

Een ronde eettafel geeft je andere mogelijkheden. De ronde vorm is een van de beste vormen voor kleinere bijeenkomsten, want alle aanwezigen kunnen elkaar zien. Het is dan fijner om gesprekken te voeren, en de omgeving voelt gezelliger aan.

Als je toch besluit dat je de voorkeur geeft aan een ronde tafel en je denkt dat je niet zo heel vaak meer mensen tegelijk wil laten plaatsnemen, dan kun je een rond tafel overwegen. Neem er dan wel een met een uittrekblad. Op die manier kun je hem alleen verlengen als je veel bezoek over de vloer krijgt. Ronde salontafels zijn handig als je een grotere familie hebt, omdat er dan meer beweegruimte is rondom je bankstel.

Ovale tafels

Een ovale eettafel lijkt op een rechthoekige tafel qua eigenschappen. In eerste instantie lijkt hij minder ruimte in te nemen dan een traditionele tafel door zijn afgeronde hoeken. Je zou een ovale tafel kunnen overwegen als je een smallere kamer hebt en af en toe meer gasten een plaats moet geven. Ovale salontafels zie je niet veel, maar zijn extra mooi als je een retro interieur hebt.

Foto: Giga Meubel