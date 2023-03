Welke soorten dakbedekking is er voor een schuin dak?

GRONINGEN – Stormschade, daklekkage of dakvernieuwing: het zijn stuk voor stuk situaties waarin je je woning wilt voorzien van nieuwe dakbedekking. Maar het aanschaffen van dakbedekking is niet iets dat je zomaar doet. Je wilt goed nadenken over de mogelijkheden en natuurlijk voor de best mogelijke optie voor jouw woning kiezen. Zo bescherm je jouw woning niet alleen tegen weersomstandigheden, maar bepaal je ook voor een groot deel de uitstraling van je huis. In dit artikel lees je meer uit over diverse soorten dakbedekking voor een schuin dak en de voor- en nadelen ervan.

Keramische dakpannen

De bekendste vorm van dakbedekking in Nederland zijn de keramische dakpannen. En dat is niet zonder reden. Er zitten namelijk veel voordelen aan deze dakbedekking. Ten eerste heeft dit type dakpan een enorm lange levensduur. Ze kunnen tot wel vijftig jaar mee, soms zelfs nog langer! Daarnaast heb je vrij weinig onderhoud aan dakpannen, wat natuurlijk ideaal is. Ze zijn bovendien goed bestand tegen allerlei weersomstandigheden én het is van belang om te benoemen dat dakpannen kopen een duurzame keuze is. Het effect op het milieu is namelijk klein. Al met al zitten er dus veel voordelen aan de welbekende keramische dakpannen.

Betonnen dakpannen

Naast de gewone keramische dakpannen zijn er ook betonnen dakpannen. Deze kun je herkennen aan de golf in de dakpan. Dit type dakpan is wat groter en breder dan de standaard dakpan. Je ziet ze dan ook vooral in nieuwbouwprojecten of renovaties, omdat ze snel te leggen zijn. Hierdoor zijn ze dus eveneens interessant om op het schuine dak van jouw huis te leggen. Zo kun je de kosten namelijk relatief laag houden. De betonnen pannen beschikken bovendien over een dubbele beschermlaag die bescherming biedt tegen vocht, vervuiling en UV-straling. Ook zijn er veel opties wat betreft kleur en vorm.

Dakplaten

Naast dakpannen worden de laatste jaren ook steeds vaker dakplaten ingezet als dakbedekking, zoals in Loppersum. Ze zijn namelijk relatief goedkoop, mede doordat ze snel te plaatsen zijn. Maar platen worden over het algemeen als minder aantrekkelijk beschouwd dan pannen. Omdat dakplaten meestal van metaal of kunststof zijn gemaakt, hebben ze namelijk een eenvoudige en vaak saaie uitstraling die niet goed past bij de meeste traditionele woningen. Het ontbreken van variatie in kleur en textuur bij dakplaten zorgt ervoor dat ze minder aantrekkelijk zijn voor huiseigenaren die op zoek zijn naar een esthetisch aantrekkelijk dak. Maar gelukkig is er vandaag de dag voldoende keus uit keramische en betonnen dakpannen.

Foto: ulleo/Pixabay