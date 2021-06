Welke woonverzekeringen zijn belangrijk om af te sluiten?

GRONINGEN – Sta je op het punt een huis te kopen? Vergeet dan niet om jezelf goed te verzekeren. Als je geen woonverzekeringen afsluit, draai je namelijk altijd zelf op voor schade. De kosten voor het verhelpen van deze schade kunnen behoorlijk hoog oplopen. Reden genoeg om de nodige verzekeringen af te sluiten. Helaas weet lang niet iedere Nederlander welke woonverzekeringen belangrijk zijn. Geldt dit ook voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst vertellen wij jou namelijk welke verzekeringen niet mogen ontbreken als je op jezelf woont.

1. Opstalverzekering

Als je eigenaar bent van een koopwoning, ontkom je niet aan een opstalverzekering. In Nederland is het namelijk verplicht om deze verzekering af te sluiten als je eigenaar bent van een pand. Met deze verzekering, ook wel woonhuisverzekering genoemd, verzeker jij jouw woning tegen onverwachte gebeurtenissen. Een brand, storm of inbraak zijn hier voorbeelden van. Dergelijke gebeurtenissen kunnen behoorlijk wat schade veroorzaken aan jouw woning. Sluit je een opstalverzekering af? Dan ben je verzekerd voor dergelijke schade. De verzekering dekt overigens niet alleen schade aan jouw woning, maar ook schade aan een schuur, garage of tuin.

Een opstalverzekering heeft overigens niet alleen betrekking op de woning zelf, maar ook op zaken die hieraan vastzitten. Zonnepanelen, een vloer en een inbouwkoelkast zijn hier voorbeelden van. Breekt er brand uit en beschadigen jouw zonnepanelen hierdoor? Dan kun je bij de verzekeraar aankloppen voor een vergoeding als je een woonhuisverzekering hebt afgesloten. Wanneer de schade het gevolg is van achterstallig onderhoud of deze is ontstaan door opzet, keert de verzekeraar geen geld uit. Dit is tevens het geval als de schade het gevolg is van grondwater, een overstroming of een aardbeving.

2. Inboedelverzekering

In tegenstelling tot een opstalverzekering ben je niet verplicht een inboedelverzekering af te sluiten. Daarom zijn er mensen die deze verzekering links laten liggen. Toch is dit niet verstandig. Waarom niet? Omdat je met een inboedelverzekering jouw inboedel verzekert. Onder de inboedel valt alles wat niet vastzit aan jouw huis, zoals meubels en elektrische apparaten. Met een inboedelverzekering verzeker je dergelijke zaken tegen brand, water, storm en diefstal. Sluit je deze verzekering af bij Interpolis? Dan kun je kiezen uit Inboedel Uitgebreid en Inboedel All-Risk. Bij laatstgenoemde verzekering wordt ook schade door eigen schuld en schade aan spullen van anderen gedekt.

3. Aansprakelijkheidsverzekering

Als we het hebben over woonhuisverzekeringen, denk je waarschijnlijk niet zo snel aan een aansprakelijkheidsverzekering. Toch kan deze verzekering wel degelijk van pas komen. Jouw woning kan namelijk schade veroorzaken aan eigendommen van iemand anders. Zo kan er tijdens een storm bijvoorbeeld een dakpan op de auto van de buurman terechtkomen. Hierdoor ontstaat schade. Heb je en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten? Dan hoef je de kosten voor het herstellen van de schade niet uit eigen zak te betalen. Doordat je een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten, worden de kosten namelijk vergoed door de verzekeraar. Schade aan gehuurde spullen, schade die je met opzet hebt veroorzaakt en schade die is ontstaan tijdens jouw werk vallen buiten de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering.

4. Woonlastenverzekering

Naast een opstal-, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering is een woonlastenverzekering ook het overwegen waard. Helaas ziet lang niet iedere Nederlander het nut van deze verzekering in. Toch kan een woonlastenverzekering wel degelijk nuttig zijn. Waarom? Omdat jij je op deze manier beschermt voor inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Word je werkloos of raak je arbeidsongeschikt en heb je een woonlastenverzekering afgesloten? Dan krijg je iedere maand een uitkering. Hierdoor kun jij jouw hypotheek betalen, zodat je jouw huis niet hoeft te verkopen.

Foto: S_Salow/Pixabay