Westerwal, de nieuwe energie-neutrale wijk van Groningen

GRONINGEN – Er is gestart met de bouw van 171 huurappartementen, bestemd voor middenhuur in groene nieuwbouwwijk Westerwal.

Vlak langs kanaal Hoendiep en op fietsafstand van het Groningse centrum hebben Vesteda, Van Omme & De Groot en Friso Bouwgroep het startsein gegeven voor de realisatie van de energie-neutrale wijk Westerwal. Hier wordt een woningcomplex gerealiseerd met 171 huurappartementen voor het middensegment. Van Omme & De Groot heeft het complex verkocht aan woningbelegger Vesteda, die de appartementen op termijn zal verhuren. De bouw wordt gerealiseerd door Friso Bouwgroep.

Nieuwbouwplan Westerwal

Nieuwbouwplan Westerwal ligt op een voormalig fabrieksterrein in de populaire Zeeheldenbuurt aan de westzijde van de stad Groningen. Naast de 171 huurappartementen worden hier tevens 22 koopwoningen gerealiseerd, naar ontwerp van AAS Groningen. De appartementen variëren in grootte van 48 tot 87 m2. Ze worden voorzien van individuele warmte- en koude opslagsystemen en zonnepanelen. De energiezuinigheid van deze woningen is uitstekend (EPC=0). De oplevering van het appartementencomplex en de voltooiing van de nieuwbouwwijk Westerwal wordt voorzien in het 1e kwartaal van 2022.

Over van Omme & De Groot

Van Omme & De Groot is een zelfstandig familiebedrijf dat al bijna een eeuw werkzaam is als projectontwikkelaar en bouwer. Het familiebedrijf is van oudsher gevestigd in Rotterdam en pakt ieder bouwproject dan ook volgens de Rotterdamse mentaliteit aan: vol passie en met een hoop betrokkenheid. Als projectontwikkelaar en bouwer doet Van Omme & De Groot alles op het gebied van nieuwbouw, transformatie, renovatie en onderhoud. Daarnaast is Van Omme & De Groot veelvuldig van a tot z verantwoordelijk voor de gehele projectontwikkeling. In Rotterdam, de thuisbasis van het bedrijf, maar ook ver daarbuiten.

Over Vesteda

Vesteda is een Nederlandse woningbelegger die zich richt op het middenhuursegment. Vesteda belegt gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Vesteda heeft bijna 8 miljard euro belegd in Nederlands residentieel vastgoed. De verhuurportefeuille omvat ruim 27.000 woningen, hoofdzakelijk in economisch sterke gebieden en grootstedelijke regio’s.

Foto: Van Omme & De Groot