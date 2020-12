Whaaaaa! Een muis in huis!

GRONINGEN – Het is herfst. De winter komt eraan. Wordt het een strenge winter? Niemand die het weet. Misschien de dieren, want die hebben daar een zesde zintuig voor. Zeker is wel dat het voedsel buiten opraakt en dat muizen en ratten graag naar binnen komen, op zoek naar beschutting, warmte en voedsel. Als jij ze daaraan helpt, zijn ze voorlopig niet bij je weg te branden. Ze zijn dolblij met jouw gastvrijheid!

Als je in de woonkamer zit en je ziet een muisje lopen of je komt plots de keuken binnen en ziet daar een kleine Jerry wegschieten, dan mag je ervan uitgaan dat er al een hele familie bij je woont, met ooms, tantes, neefjes en nichtjes. Immers, muizen zijn schuw en gaan het liefst ‘s nachts op zoek naar eten. Maar wat als de familie honger heeft en het eten moet verdeeld worden? Dan is het net als bij ons mensen: dan ga je tussendoor even naar de supermarkt.

Muizen en het hanta-virus

Misschien denk je aanvankelijk nog ‘aaah, schattig, zo’n muisje’. Dat wordt anders als je aangevreten verpakkingen in je keukenkastjes aantreft en in je voorraadkast. Als je keuteltjes op het aanrecht vindt. Als je de penetrante lucht ruikt van de urine (muizen plassen overal) en vieze sporen ziet langs plinten en in hoekjes. Dan realiseer je je mogelijk ook dat de gezondheid van je kinderen, maar ook die van jezelf, gevaar (kunnen) lopen. Ook al gebeurt het niet vaak, muizen kunnen nog altijd het hanta-virus overbrengen en ratten zelfs nog meer vervelende infectieziekten.

Zelf ongedierte bestrijden lastig

Een muizenplaag kun je niet op zijn beloop laten, want het wordt eerder erger dan minder. Dat geldt eigenlijk voor alle ongedierteplagen. Voor ratten ook, voor kakkerlakken, bedwantsen, vlooien, mieren, zilvervisjes en andere plaagdieren. Als je geplaagd wordt door ongedierte kun je proberen ze zelf te bestrijden, maar eenvoudig is dat niet. Je moet namelijk elk exemplaar weten uit te roeien, want blijft er één beestje leven dan bestaat de kans dat de plaag in alle hevigheid terug keert.

Gebruik gif aan banden

Er zijn in bouwmarkten, supermarkten,speciaalzaken en op internet veel producten te koop waarmee je allerlei vormen van ongedierte kunt bestrijden. Het zijn geen hele sterke producten en daardoor werken ze vaak niet erg goed. Het is echter wél gif. Vanaf 2023 behoort dat tot het verleden: dan is het bestrijden van ongedierte met gif binnenshuis verboden. Het gebruik van gif buitenshuis is nu al voorbehouden aan professionals. Straks geldt dat dus ook voor binnen.

Wil je de beestjes kwijt?

Nog even afgezien daarvan is het verstandiger om bij het waarnemen van ongedierte in je huis of bedrijfspand direct een professionele bestrijder in te schakelen. Die heeft ervoor gestudeerd. Ongediertebestrijders kennen de beestjes en weten hoe ze te bestrijden op een veilige, efficiënte én doeltreffende manier. Via het landelijke platform Beestjes Kwijt vind je snel en eenvoudig een ervaren, klantvriendelijke vakman die bij jou in de buurt actief is.

Foto: sapto7/Pixabay