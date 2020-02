Woning verhuren via Airbnb in Groningen straks onmogelijk?

GRONINGEN – Huizenbezitters in de gemeente Groningen mogen straks waarschijnlijk niet langer hun volledige woning verhuren via Airbnb.

In plaats daarvan zouden nog maar twee kamers in een woning mogen worden verhuurd. Ook wil de gemeente Groningen een registratie- en meldplicht voor Airbnb-verhuurders en andere aanbieders van toeristische overnachtingsadressen. Met het voorstel, dat naar alle waarschijnlijkheid wordt aangenomen, hoopt de gemeenteraad het woningtekort in Stad een halt toe te roepen.

Krappe woningmarkt

De stad Groningen heeft op dit moment de meest krappe woningmarkt van Nederland, zo blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. De markt is in Groningen zo gespannen, dat deze zelfs krapper is dan in Amsterdam. Investeerders kopen woningen op met als doel om deze puur voor toeristische doeleinden te verhuren. Momenteel worden zo’n 1.000 woningen in de gemeente Groningen via Airbnb verhuurd.

Foto: TeroVesalainen/Pixabay