Zelf je woning isoleren met goedkoop isolatiemateriaal

GRONINGEN – Het isoleren van je woning is vrijwel onmisbaar in de huidige tijd. De gasprijzen worden alsmaar duurder en bovendien is het steeds belangrijker om zorg te dragen voor het milieu.

Wanneer jouw woning is voorzien van goede isolatie, zul je minder snel hoeven stoken. Hierdoor bespaar je op de energierekening, maar zorg je ook voor minder uitstoot en dus voor minder belasting voor het milieu. Als je een woning zonder (goede) isolatie hebt, gaat er veel warmte verloren via de ramen, de vloer, het dak en de muren. Het hebben van goede woningisolatie heeft dus veel voordelen.

Goed en goedkoper

Er zijn verschillende soorten isolatie om je woning beter te isoleren. Zo heb je onder andere bodemisolatie, vloerisolatie, dakisolatie en spouwmuurisolatie. Je kunt ervoor kiezen om je woning door een specialist te laten isoleren. Echter kun je veel kosten besparen door het zelf te doen. Het is niet moeilijk en goedkoop isolatiemateriaal werkt namelijk net zo goed om de warmte in huis te houden als isolatiemateriaal van de specialist.

Glaswol isolatie

Als je jouw woning zelf wil isoleren met goed isolatiemateriaal, zou je bijvoorbeeld voor Knauf Naturoll 032 kunnen kiezen. Dit is een glaswol isolatie die erg stevig is. Je kunt de Knauf Naturoll 032 gebruiken voor zowel het isoleren van het dak als voor de spouwmuren en de vloer. Veel mensen kiezen voor dit type glaswol, omdat het zowel werkt als thermische, akoestische én brandveilige isolatie. Dit houdt in dat deze vorm van isolatie werkt tegen het verlies van warmte, maar ook als demping voor geluiden. Je zal dus minder snel last hebben van geluid uit andere ruimtes of van de buren. Ten slotte zorgt deze glaswol ervoor dat brand sneller zal worden tegengehouden en dus minder snel verspreid.

Zelf dak isoleren?

Door middel van dakisolatie kun je wel honderden euro’s per jaar besparen op de energiekosten. Als je de dakisolatie zelf uitvoert, scheelt dat bovendien een paar duizend euro er bovenop. Je kunt op drie verschillende manieren je dak isoleren. Ten eerste kun je de isolatie aan de binnenkant van een schuin dak bevestigen. De Knauf Naturoll 032 is hier ideaal voor, omdat het een relatief dun isolatiemateriaal is. Een andere manier is om de isolatie tussen de dakpannen en het dakbeschot te plaatsen. Hiervoor moet je dus wel de dakpannen (tijdelijk) verwijderen. Ten derde kun je de isolatie onder de dakpannen spuiten. Wie zelf het dak wil isoleren, kan het beste voor de eerste optie kiezen.

Foto: Erik Mclean/Unsplash